Ver Portugal vs. Uzbekistán en vivo por Fútbol Libre o Xuper TV el Mundial 2026 es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

Cristiano Ronaldo con Portugal buscan mejorar.

Portugal y Uzbekistán se enfrentan este martes 23 de junio a las 14 (hora argentina) por la segunda fecha del Grupo K del Mundial 2026. El encuentro se disputará en Houston y aparece como una oportunidad clave para ambos seleccionados de cara a sus aspiraciones de clasificación a la fase eliminatoria. Los europeos llegan con la presión de confirmar su favoritismo, mientras que los asiáticos buscarán recuperarse después de un estreno adverso y seguir alimentando el sueño de avanzar en su primera participación mundialista.

La segunda jornada suele marcar el rumbo de los equipos en una Copa del Mundo y este duelo no será la excepción. Portugal necesita sumar de a tres para acomodarse en la tabla luego de un debut inesperado, mientras que Uzbekistán intentará dar el golpe frente a uno de los candidatos de la zona. Con Colombia como líder del grupo tras la primera fecha, ambos saben que el margen de error comienza a reducirse.

Por dónde ver Portugal contra Uzbekistán

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre Portugal y Uzbekistán se transmitirá por DSports, Flow, Paramount +, TyC Sports y Telefé.

Portugal necesita recuperarse

El seleccionado portugués llega tras igualar 1-1 frente a República Democrática del Congo en su presentación mundialista. El resultado dejó sensaciones encontradas en el equipo dirigido por Roberto Martínez, ya que partía como claro favorito para quedarse con los tres puntos. Sin embargo, no logró imponer plenamente su jerarquía y terminó resignando unidades importantes en un grupo que promete una lucha intensa por los lugares de clasificación.

Cristiano y la desazón por el empate ante Congo.

Más allá del empate, Portugal mantiene intacta su condición de candidato. La experiencia de futbolistas como Cristiano Ronaldo, sumada al talento de una generación que combina juventud y recorrido internacional, convierte a los lusos en uno de los equipos más respetados del torneo. El cuerpo técnico confía en que la actuación del debut haya servido para corregir errores y elevar el nivel competitivo de cara a un encuentro que puede resultar decisivo.

Uzbekistán busca seguir sumando experiencia

Del otro lado estará Uzbekistán, que debutó con una derrota por 3-1 frente a Colombia. A pesar del resultado, el conjunto dirigido por Fabio Cannavaro dejó algunos pasajes interesantes ante un adversario de gran nivel y demostró que puede competir en el escenario más importante del fútbol mundial. Para la selección asiática, que participa por primera vez en una Copa del Mundo, cada partido representa una oportunidad histórica.

.El equipo sabe que enfrentará a un rival con mayor experiencia internacional, pero también entiende que una sorpresa podría cambiar por completo el panorama del Grupo K. Con la necesidad de sumar para mantener vivas sus opciones de clasificación, los asiáticos afrontarán el compromiso con ambición y sin demasiado margen para especular.