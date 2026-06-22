Matar el Comisario. Un comic documental anarquista.

¨Matar al Comisario¨, es una obra colectiva surgida del trabajo conjunto escrito por el narrador Jorge Consiglio y la escritora, editora y psicóloga Paula Brecciaroli, con el arte del arquitecto e ilustrador Iñaki Echeverría. La presentación del libro editado por Fondo de Cultura Económica de Argentina del próximo jueves contará con Facundo Pastor quien dialogará con los tres autores.

¿De qué se trata Matar al Comisario?

Matar al Comisario narra un episodio real y concreto de la historia del anarquismo argentino y entrelaza violencia política y represión estatal para reflexionar sobre dilemas, pasiones y la construcción de mitos alrededor de los hechos. La novela gráfica va mucho más allá de la no se la recreación de una época a partir del costumbrismo. Por el contrario, resulta en un relato crudo que describe con crudeza la expresión del anarquismo local de principios del siglo XX, para rastrear experiencias colectivas y dilemas éticos.

El libro comienza con un paseo por el cementerio de Recoleta que, entre panteones y esculturas, un narrador cuya identidad la desconocemos nos lleva a la tumba de Ramón Lorenzo Falcón, el jefe de policía responsable de la brutal represión de la Semana Roja de 1909 en Buenos Aires. Esa tumba y ese nombre serán el disparador de esta historia.

En las siguientes páginas, viajamos a 1908, al Puerto de Buenos Aires. Un tal Simón Radowitzky, ucraniano de familia obrera judía, en plena oleada inmigratoria, baja de un barco para radicarse en nuestro país. Aunque no sabemos mucho de su pasado, algo si quedará muy claro desde el principio: trae consigo ideas anarquistas. Según nos comentó Brecciaroli ´entre cenas y bares apareció como un interés común el anarquismo en la Argentina y en particular la historia de Radowitsky´,

En un giro inesperado, volvemos al presente. Quien nos había llevado a recorrer el histórico cementerio, ahora mantiene una conversación con una investigadora el CONICET, especialista en anarquismo. A lo largo de las páginas, ese diálogo se volverá totalmente necesario para poner al lector en contexto y permitirle completar los hechos que se narrarán a continuación. Según Consiglio, ´la invención de un narrador que participara activamente y que merodeara la ciudad de Buenos Aires en la actualidad´ les permitió ´dar ciertos testimonios de lo actual´, al mismo tiempo que habilitó a ´relevar acontecimientos que ocurrieron en otro momento histórico´.

En ese ir y venir entre pasado y presente, al mismo tiempo que los autores plantearán una reflexión teórica sobre el concepto mismo de anarquismo y sus expresiones políticas y culturales, nos relatarán los hechos clave en historia de militancia de Radowitzky. ¿Cuál será esa decisión que cambiará su destino para siempre?

Entre héroes y mártires, Matar al Comisario reconstruye un capítulo central de la historia argentina y vuelve sobre una pregunta incómoda y demasiado actual: ¿qué hace una sociedad con sus muertos y el círculo de la violencia?

Brecciaroli nos comentó que tenían ´que encontrar un formato que pudiera alojar preguntas sobre el anarquismo sin convertirse en un relato histórico´, puesto que no se trata de ´un libro académico´, sin o el resultado de ´tres curiosos´. Según Consiglio, ese formato fue el documental ilustrado, lo que les permitió hacer ´un cruce entre testimonios concretos y reales de entrevistas con ficcionalizaciones focalizadas en las biografías de Radowinski y Falcón´ y, por tanto, proponer ´una mirada poliédrica del anarquismo´. Sin dudas, se trató de un trabajo de investigación y coordinación bastante complejo para alcanzar ´un texto híbrido, entre lo gráfico y los textos concretos con algo de novela narrativa´ para debatir sobre ´los límites entre los géneros y la vigencia del anarquismo y nuevas formas de expresión en la Argentina´.

Según los autores, estas, serán estas cuestiones las que se conversarán en la presentación del libro el próximo jueves. Al respecto, Brecciaroli señaló: ´Estamos muy felices con el libro, presentarlo es una celebración. Es un trabajo que disfrutamos mucho. Desde el principio nos generaba mucha ilusión que bajara a papel y pudiera convertirse en un libro que llegaría a los lectores´.

Matar al Comisario resulta en un trabajo en común, entre palabras e imágenes. De hecho, a lo largo de las páginas, las ilustraciones en blanco y negro tienen un lugar crucial. Para Echeverría, la época que refleja el libro siempre le ´resultó muy interesante para dibujar´, por lo que ´tenía muchas fotos guardadas, de familiares y de internet´ a las que le sumó una investigación de archivo de la época para desarrollar ciertos ´parámetros estéticos de principios de siglo´. En cuanto al personaje de Radowitzky, Echeverría también lo tenía bastante estudiado, puesto que para él ´es el héroe del principio del siglo´ con una historia apasionante. Para el arquitecto, ´era un rostro que más o menos lo tenía visto de fotos y de imágenes´ que fusionó con su propio imaginario de cómo era la persona.

En cuanto a su desempeño como dibujante, Echeverría remarcó lo solitario que resulta ser muchas veces el proceso, por tanto, enfatizó el trabajo en equipo, en este caso, entre amigos. Al respecto, se refirió al intercambio que supone la presentación del libro; esto es, la oportunidad de compartir con ´gente relacionada o interesada por el tema´ y la posibilidad de festejar él hecho artístico´ del libro.