Cierra Dr. Ahorro: la cadena farmacéutica se va de Argentina tras no encontrar comprador

La cadena mexicana farmacéutica Dr. Ahorro decidió cerrar todas sus sucursales en la Argentina tras atravesar una prolongada crisis financiera marcada por despidos, caída en las ventas, falta de stock y dificultades operativas, en un contexto similar al registrado en otros mercados. El cuadro terminó de agravarse luego de que la compañía entrara en cesación de pagos, acumulando cheques rechazados por más de $ 20 millones y fuertes compromisos pendientes con proveedores, trabajadores y organismos estatales.

La información fue confirmada por el portal especializado Pharmabiz.net, que este viernes dio cuenta del cierre definitivo de las operaciones locales. La empresa arrastraba pérdidas cercanas a los U$S 10 millones, además de obligaciones por unos U$S 5 millones con la seguridad social y alrededor de U$S 4 millones con proveedores.

Fuentes del sector y documentación judicial permitieron reconstruir que Energía y Vida de Argentina SA quedó prácticamente sin capital operativo y perdió el acceso al financiamiento comercial luego de emitir cheques sin respaldo. A partir de allí, droguerías y proveedores comenzaron a exigir pagos al contado o directamente suspendieron el abastecimiento de medicamentos, profundizando así el faltante de productos en los locales.

Fracaso de la venta y ajuste de personal

En los últimos meses, la firma había intentado avanzar con una venta integral del negocio para encontrar un comprador que garantizara la continuidad de la operación en el país. Sin embargo, las negociaciones no llegaron a buen puerto y finalmente la empresa resolvió cerrar las sucursales que aún seguían funcionando.

En paralelo, implementó un fuerte recorte operativo que incluyó el cierre de al menos diez locales y el despido de unos 90 empleados en la Ciudad de Buenos Aires y distintas provincias. Dentro del mercado farmacéutico ya circulan versiones sobre una posible salida definitiva de la compañía del país, mediante la venta de activos o la transferencia parcial de habilitaciones comerciales.

El mensaje interno a los trabajadores

En medio del deterioro financiero, la empresa también notificó formalmente a sus empleados sobre la situación a través de una comunicación interna dirigida al personal de oficinas centrales y sucursales. Allí se informó que desde este viernes los locales permanecerán cerrados “hasta nuevo aviso” y que los trabajadores no deberán presentarse a sus puestos mientras continúe esa situación.

La compañía además admitió que únicamente podría abonar “un porcentaje del salario correspondiente”, debido a las limitaciones económicas derivadas del concurso preventivo.

En el comunicado, la firma explicó que durante los últimos meses intentó concretar una venta total de la operación local, aunque esa alternativa no prosperó “por factores externos”. Posteriormente, avanzó con opciones de venta parcial de algunas sucursales.

Actualmente, según el texto enviado al personal, existen tres propuestas presentadas ante la sindicatura para desprenderse de locales individuales y obtener fondos que permitan regularizar salarios adeudados y preservar la mayor cantidad posible de empleos.