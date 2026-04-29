Traen tranquilidad por la salud de Mirtha Legrand: "Está perfecta".

El mundo del espectáculo encendió sus alarmas por el estado clínico de Mirtha Legrand. La histórica conductora televisiva atraviesa un cuadro viral y, por estricta recomendación médica, deberá ausentarse de su clásico ciclo nocturno.

Frente a los rumores malintencionados, el entorno más cercano de la presentadora aclaró el panorama y llevó tranquilidad a sus millones de admiradores. El doctor de cabecera le sugirió extender el reposo en su domicilio para evitar cualquier recaída respiratoria. Se trata de una medida preventiva tras un fuerte resfrío, por lo que la estrella de la televisión no grabará la próxima emisión.

La palabra de la familia

En medio de las versiones cruzadas, el periodista Luis Ventura sumó información en América TV. El panelista se comunicó con Marcela Tinayre, quien desmintió las noticias falsas sobre una supuesta gravedad extrema. "Tiene una semana más de recuperación, no graba por el tema de la bronquitis", detalló el comunicador. La última aparición pública de la animadora ocurrió días atrás, cuando asistió al teatro para disfrutar de una obra junto a un grupo íntimo de amistades.

Traen tranquilidad por la salud de Mirtha Legrand: "Está perfecta".

Para despejar aún más las dudas, Juana Viale relató su reciente visita a la casa de su abuela. "Fui a tomar un té con ella y está perfecta", reveló la actriz, quien asumirá la conducción temporal. Además, destacó la elegancia intacta de la diva: "Estaba vestida muy coqueta, con un pañuelo francés y unos zapatitos para caminar".

Finalmente, la propia Mirtha Legrand utilizó sus redes sociales para agradecer el inmenso cariño del público. "Estaré unos días más en casa. Fue un cuadro viral normal de esta época", escribió con absoluto optimismo.