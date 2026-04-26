Hay preguntas que parecen simples pero que, en el momento justo y en el lugar indicado, abren un agujero en la conversación que nadie sabe muy bien cómo cerrar. Eso fue exactamente lo que pasó en la última emisión de La Noche de Mirtha cuando Joaquín Levinton, líder de Turf, decidió romper el clima de la mesa con una consulta directa y sin anestesia. El músico miró a sus compañeros de mesa y disparó: "¿Ustedes le creen a algún político?"

La pregunta, formulada con la ironía tranquila de quien ya sabe la respuesta, generó de entrada un clima de distensión nerviosa. Nadie respondió con convicción. Las respuestas fueron esquivas, los gestos elocuentes. Levinton redobló la apuesta con una risa que decía más que cualquier argumento.

Duffard intentó sostener la duda

La periodista de TN Maru Duffard tomó la palabra para intentar matizar la postura del cantante. Lejos de sumarse al escepticismo total, eligió un camino más moderado: "A algunas cosas a veces todavía creo", dijo. Levinton no dejó pasar la oportunidad: "¿En serio? ¿A cuál?"

La respuesta de Duffard fue tan honesta como reveladora: "No, a todos les creo algo". Una frase que, lejos de sonar ingenua, plantea algo importante: en política, el ejercicio del análisis requiere al menos un margen de duda que permita seguir mirando con atención lo que cada dirigente tiene para decir y para hacer. La descreencia total paraliza tanto como la credulidad ciega.

El discurso de Milei bajo la lupa

El debate subió de temperatura cuando Duffard llevó la conversación hacia el terreno más concreto de la gestión actual. La periodista puso el foco en el núcleo del mensaje del presidente Javier Milei y en cómo se analiza su retórica desde afuera del núcleo duro oficialista.

"Cuando Milei habla de la obsesión por sanear la economía argentina o arreglar el desequilibrio macroeconómico de este país... yo le creo", señaló, marcando que esa promesa de saneamiento es el punto sobre el que hay que poner la lupa, no para apoyarla ni para rechazarla de entrada, sino para evaluarla con el tiempo.