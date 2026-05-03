Preocupación en el fútbol: Sir Alex Ferguson fue hospitalizado en la previa de Manchester United vs. Liverpool

Preocupación en el fútbol por la salud de Sir Alex Ferguson: qué le pasó al ex entrenador escocés de 84 años.

Sir Alex Ferguson fue trasladado al hospital este domingo luego de sentirse indispuesto en la previa del partido por la fecha 35 de la Premier League entre Manchester United y Liverpool. La situación, que tuvo lugar minutos antes del comienzo del encuentro que se disputó en Old Trafford y que finalizó con triunfo por 3 a 2 para el local, generó preocupación en el entorno del club, aunque con el correr de las horas trascendió que se trató de una medida de precaución y no de una emergencia médica.

El exentrenador escocés de 84 años fue asistido en el estadio y posteriormente trasladado en ambulancia desde la zona del túnel hacia un centro de salud para realizarle controles. Según indicaron fuentes cercanas, la decisión respondió a la necesidad de evaluar su estado de salud con mayor detenimiento, aunque no presentó signos de gravedad. Hasta el momento, no se difundieron nuevos partes médicos sobre su evolución tras el ingreso.

Ferguson, hospitalizado horas antes del Manchester United vs. Liverpool: qué se sabe del estado de salud del ex DT escocés

Horas antes del episodio, Ferguson había sido fotografiado dentro del estadio junto a invitados en un contexto distendido previo al encuentro. Entre ellos se encontraba el cardiólogo Aseem Malhotra, quien compartió una imagen junto a él en redes sociales y expresó: "Es un privilegio, un honor y un sueño hecho realidad haber sido invitado a pasar un rato agradable con Sir Alex Ferguson antes del partido contra el Liverpool hoy en Old Trafford". La publicación reflejó el buen ánimo del histórico entrenador en la antesala del clásico, incluso tras el incidente que se dio momentos después.

Ferguson, quien dirigió a los 'Red Devils' durante 27 años en una de las etapas más exitosas de la institución, suele presenciar los partidos desde el palco de directivos. Su presencia es habitual en Old Trafford; continúa vinculado al club tras su retiro como entrenador en 2013, luego de haber construido una era marcada por títulos y protagonismo tanto a nivel local como internacional.

No es la primera vez que su salud genera atención pública: en 2018, el escocés sufrió una hemorragia cerebral que lo dejó gravemente enfermo y obligó a una larga recuperación. Tres años más tarde, el propio Ferguson brindó detalles sobre aquel proceso, en el que logró superar una situación crítica y retomar progresivamente su vida habitual.

Con 35 títulos en su haber, Ferguson es una leyenda del Manchester United.

Tras el partido, que terminó con una victoria por 3 a 2 del Manchester United sobre su clásico rival y que lo dejó tercero en la tabla de posiciones con 64 unidades, el entrenador Michael Carrick tuvo palabras de apoyo hacia quien fuera su mentor durante su etapa como jugador. "Le deseo todo lo mejor", señaló, y agregó: "Espero que cuando se entere del resultado le dé un buen impulso". Carrick fue dirigido por Ferguson durante años, obtuvo múltiples títulos bajo su conducción y mantiene un vínculo cercano con el histórico técnico.

Mientras tanto, desde la dirigencia del club transmitieron optimismo y confían en que Ferguson podrá recuperarse en breve y regresar a su casa, llevando tranquilidad a todo el entorno del Manchester United y a los seguidores del fútbol en general.

Los números de Sir Alex Ferguson como director técnico del Manchester United