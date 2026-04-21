Nissan lanzó el nuevo Kait, su SUV más barato en Argentina

Nissan presentó su SUV más barato.

Nissan presentó en Argentina el nuevo SUV llamado Kait, el cual es el modelo más barato del segmento de la marca japonesa y es uno de los más económicos de la categoría.

Este modelo se fabrica en la planta brasileña de Resende, en el estado de Río de Janeiro, y está construido sobre la misma plataforma del Kicks Play, de quien hereda su base mecánica y las medidas: 4,30 metros de largo, 1,76 metros de ancho, con una distancia entre ejes de 2,62 metros, y cuenta con un baúl de 432 litros.

En cuanto a las diferencias, su diseño se destaca por una trompa alta con una franja negra que atraviesa el frente, generando una sensación de mayor anchura, mientras que la parte trasera repite ese listón oscuro que conecta los faros.

Además, se caracteriza por ofrecer un equipamiento superior y una mayor dotación de elementos de seguridad en comparación con el Kicks Play. En ese sentido, toda la gama cuenta con seis airbags (frontales y laterales delanteros, y de cortina).

También incorpora 17 sistemas y equipamientos de seguridad que forman parte del Nissan Safety Shield, como sistemas de asistencia a la conducción, como alerta de tráfico cruzado trasero, aviso de punto ciego, alerta de colisión frontal, frenado inteligente de emergencia con detección de peatones, cambio involuntario de carril y cámara de visión 360°, entre otros.

Respecto a la mecánica, cuenta con un motor que es un naftero atmosférico de 1.6 litros y 120 caballos de fuerza, acompañado por una caja automática CVT y tracción delantera.

Otro punto a destacar es que el sistema multimedia incorpora una pantalla táctil de 9 pulgadas con resolución de 1024 x 600 píxeles, conectividad inalámbrica para Android Auto y Apple CarPlay, y la posibilidad de reproducir videos y música desde el teléfono o la nube. Además, cuenta con reconocimiento de voz y un procesador de sonido AKM AK7604 para una calidad de audio superior.

Cuánto cuesta el nuevo Nissan Kait

En el mercado argentino, el nuevo Nissan Kait se presenta con una gama compuesta de tres versiones que estarán disponibles en los concesionarios del país a partir de mayo.

Respecto de los valores de este SUV, el precio inicial de la variante Sense será de $ 36.500.000, el mismo que el del Kicks Play; en tanto, la Advance costará $ 41.500.000 y el valor de la Exclusive será de $ 46.500.000.