Llega desde China la primera pick up híbrida enchufable.

Entre caminos de tierra y piedra en el Valle de Uco, Mendoza, rodeada de viñedos y con el imponente volcán Tupungato de fondo, BYD eligió la estancia El Totoral para lanzar su nueva pick up Shark en Argentina. Este modelo híbrido promete marcar un antes y un después en el segmento mediano, ofreciendo características tecnológicas que la destacan frente a sus competidoras.

Para presentar la Shark, la marca diseñó dos rutas de prueba: una más exigente con cuestas y curvas pronunciadas, y otra más sencilla para un primer contacto al volante. En ambos casos, la camioneta se mostró fiel a la tendencia actual, con un interior que se asemeja al confort y las prestaciones de un auto de alta gama.

La BYD Shark combina un motor naftero 1.5 turbo con dos motores eléctricos, uno por eje, generando un total de 437 caballos de potencia y 650 Nm de torque. Esto le permite acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 5,7 segundos, un dato sorprendente para una pickup de su tamaño.

Construida sobre la plataforma DMO (Dual Mode Off-road), la Shark cuenta con tracción integral inteligente que se adapta automáticamente al terreno o puede ser seleccionada por el conductor, asegurando un rendimiento óptimo en diferentes condiciones.

En cuanto a autonomía, esta pickup híbrida puede recorrer hasta 100 km en modo 100% eléctrico, ideal para uso urbano, y alcanza una autonomía total combinada de 840 kilómetros. Su capacidad de carga es de 835 kg, con un arrastre máximo de 2.500 kg, cifras competitivas para el segmento.

El diseño de la Shark se inspira en la silueta de un tiburón, con líneas modernas y agresivas. Destacan sus luces LED delanteras que recorren todo el frente y ópticas traseras verticales. Sus dimensiones superan a muchas rivales, midiendo 5.457 mm de largo, 1.971 mm de ancho, 1.925 mm de alto y 3.260 mm entre ejes.

El interior sorprende por su amplitud, especialmente en las plazas traseras, que suelen ser incómodas en pickups de este tamaño. Incluso pasajeros de más de 1,80 m pueden viajar sin inconvenientes, gracias al piso plano que deja la batería Blade y a los asientos con reclinación de 27°.

Una pantalla multimedia rotativa de 12,8 pulgadas domina el tablero, centralizando funciones de conectividad y entretenimiento, las cuales pueden manejarse por comandos de voz. También incorpora llave digital NFC para acceder y compartir el vehículo desde el teléfono móvil, sumando comodidad y seguridad.

Cuánto cuesta la nueva BYD híbrida

En seguridad, la BYD Shark integra la batería Blade con una estructura de acero reforzada mediante tecnología Cell to Chassis (CTC), aumentando la rigidez de la carrocería en un 22%. Además, posee suspensión independiente de doble horquilla en ambos ejes y un completo paquete de más de 16 asistencias a la conducción (ADAS).

La BYD Shark es el quinto modelo que la marca comercializa en Argentina desde su llegada hace seis meses. Por ahora, solo estará disponible una versión con cinco colores: Atlantis Gray, Pallas White, Obsidian Black, Urdu Milky-Gray Green y Floating Sun Orange. Su precio de lista es de US$ 59.990 y ya acumula unas 300 reservas, principalmente de compradores en Córdoba y Mendoza.