Confirman caso de ébola en zona del Congo controlada por rebeldes, lejos del epicentro del brote

La escasez de pruebas ralentiza la lucha contra el ébola en el Congo.

Un caso de ébola se confirmó en la provincia de Kivu del Sur, al este de la República Democrática del Congo, a cientos de kilómetros del epicentro del brote, informó el jueves la alianza rebelde que controla ‌la zona.

El caso, en una zona rural cercana ‌a la capital provincial, Bukavu, indica la propagación de un brote que, según los expertos, circuló sin ser detectado durante unos dos meses en la provincia de Ituri, varios cientos de kilómetros al norte, antes de ser identificado la semana pasada.

El brote ha provocado 160 muertes sospechosas de un total de 670 casos sospechosos, y 61 de los casos han sido confirmados, según datos del ministerio de Sanidad de la RDC publicados el jueves.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

También se han confirmado dos casos en la vecina Uganda, que anunció el jueves que suspendería los vuelos a la RDC, con efecto en las próximas 48 horas, como medida de precaución.

La OMS ​declaró el fin de semana el ⁠brote de la cepa Bundibugyo del virus —para la que no existe vacuna— como emergencia de salud pública de importancia internacional.

La ‌Alianza Fleuve Congo, que incluye a los rebeldes del M23 respaldados por Ruanda que se apoderaron de ⁠amplias zonas del este de la RDC el año pasado, afirmó que ⁠el paciente de 28 años de Kivu del Sur había fallecido y había sido enterrado de forma segura.

Según la Alianza, el individuo había viajado desde la ciudad norteña de Kisangani, pero no se dieron detalles sobre sus movimientos recientes.

El portavoz de salud ⁠de Kivu del Sur, Claude Bahizire, declaró a Reuters el jueves que se habían detectado dos casos sospechosos ​en la provincia, incluido el caso mortal. El otro paciente se encontraba en aislamiento a ‌la espera de los resultados de las pruebas, añadió.

La semana ‌pasada también se confirmó un caso de ébola en Goma, capital de la vecina provincia de Kivu del Norte, ⁠que se encuentra bajo el control del M23.

MANIFESTANTES ATACAN UN HOSPITAL EN ITURI

En la localidad de Rwampara, uno de los focos del brote en Ituri, se produjeron enfrentamientos el jueves después de que la familia de una víctima del ébola cuestionara que la enfermedad le hubiera causado la muerte y exigiera su cuerpo, según testigos de Reuters.

Los manifestantes se reunieron frente al hospital y ​prendieron fuego a las ‌tiendas de campaña gestionadas por la organización médica benéfica ALIMA, lo que llevó a la policía a disparar al aire y lanzar gases lacrimógenos, según los testigos.

Cientos de centros de salud fueron atacados por grupos armados y civiles enfurecidos durante el brote de ébola de 2018-2020 en el este de la RDC, que fue el segundo más mortífero de la historia, con casi 2.300 víctimas mortales.

Los equipos de primera respuesta prevén una violencia ⁠armada generalizada en todo el este de la RDC, donde operan docenas de milicias, y que la desconfianza de la comunidad hacia el personal médico complique una vez más los esfuerzos para contener el brote.

En declaraciones a la prensa en Ginebra, Jane Halton, presidenta de la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI), afirmó que los casos confirmados anunciados hasta la fecha probablemente representen solo "la punta del iceberg".

La CEPI, que financia el desarrollo de vacunas, está evaluando posibles candidatas contra el ébola. Halton señaló que podría ser posible cumplir el objetivo de la CEPI de disponer de una vacuna segura y eficaz para brotes importantes en un plazo de 100 días, ‌aunque esto supondría "un gran esfuerzo".

ESCASEZ DE SUMINISTROS BÁSICOS

Los trabajadores humanitarios que responden al brote han señalado que carecen de suministros básicos, lo que algunos han atribuido a los recortes en la ayuda exterior por parte de los principales donantes, que han debilitado los servicios sanitarios locales y la vigilancia de enfermedades.

El Reino Unido anunció el jueves que destinará hasta 20 millones de libras (27 millones de dólares) a la respuesta. Estados Unidos, que aportó alrededor de 600 millones de dólares a la respuesta de 2018-2020, ha comprometido hasta ahora 23 ‌millones de dólares y afirmó el martes que ayudaría a abrir hasta 50 clínicas en la República Democrática del Congo y Uganda.

El ministerio de Sanidad de Uganda declaró el miércoles por la noche que Estados Unidos no le había consultado sobre los planes de establecer clínicas, ‌y subrayó que no se ⁠tenía constancia de transmisión local.

El ministro de Información, Chris Baryomunsi, declaró a Reuters que Estados Unidos estaba "exagerando" esta semana al prohibir la entrada a la mayoría de los viajeros procedentes de Uganda, junto con ​la RDC y Sudán del Sur.

La Unión Africana anunció que la Cumbre del Foro India-África, prevista para celebrarse en Nueva Delhi del 28 al 31 de mayo, se aplazaría debido a "la situación de salud pública que está surgiendo en el continente".

(Reporte adicional de Emma Farge en Ginebra y Elias Biryabarema en Kampala; información adicional y redacción de Aaron Ross; edición de Ros Russell y Gareth Jones)