Alerta absoluta en el Gobierno por lo que contó Tenembaum en vivo: "Fallida"

Alerta absoluta en el Gobierno por lo que contó Tenembaum en vivo.

El periodista Ernesto Tenembaum analizó la situación del gobierno de Javier Milei y cuestionó la interpretación oficial sobre la marcha de la economía. A partir de distintos indicadores, como la recaudación, los salarios frente a la inflación, la imagen presidencial, la confianza de los consumidores y el nivel de consumo, sostuvo que la mayoría de los datos muestran una tendencia negativa.

En Radio con Vos, Tenembaum planteó que los principales indicadores económicos y sociales presentan un escenario adverso para el oficialismo. "Cuando ves ahora los datos de recaudación, salario con respecto a la inflación, encuestas de imagen, datos de confianza del consumidor, datos de consumo, todo es para abajo", afirmó.

A partir de esa situación, el periodista cuestionó las expectativas que el Gobierno había planteado sobre la recuperación económica. Según explicó, la interpretación oficial sostenía que el país iba a atravesar una fuerte mejora como consecuencia del "alejamiento de los factores que habían provocado la crisis" del año anterior. "Hoy está mostrando ser fallida", sostuvo Tenembaum al referirse a esa explicación.

Alerta absoluta en el Gobierno por lo que contó Tenembaum en vivo.

El pedido de para el Gobierno

El periodista también apuntó contra la capacidad del oficialismo para interpretar el escenario actual y comprender el impacto de sus políticas. En ese sentido, consideró: "La capacidad de explicación del Gobierno y de comprensión, que eso es lo que más me llama la atención, que es lo que ellos entienden de lo que está pasando, es muy débil".

Finalmente, Tenembaum planteó que el oficialismo debería "resetearse" y prestar atención a los datos económicos y sociales. "Hay como un desafío para el Gobierno de resetearse, de entender lo que pasa, porque los números son realmente muy bajos", sostuvo.