RD Congo clasifica para dieciseisavos de final del Mundial tras remontar y vencer a Uzbekistán

Yoane Wissa marcó dos goles y la República Democrática del Congo se clasificó para la fase eliminatoria del Mundial tras remontar y vencer por 3-1 a Uzbekistán en el Grupo K el sábado, lo que le valió un enfrentamiento frente a Inglaterra en los dieciseisavos de final.
La República Democrática del Congo, que regresó al Mundial tras 52 años de ausencia, llegaba a la última jornada de la fase de grupos sabiendo que una victoria le daría el pase, pero se vio en apuros cuando el capitán de Uzbekistán, Eldor Shomurodov, adelantó a su equipo en el minuto 10.
El equipo africano parecía sufrir la presión de las expectativas, pero encontró un respiro gracias a un penal que Wissa transformó a mediados de la segunda parte. El suplente Fiston Mayele marcó a 12 minutos del final con un hábil toque que superó al portero, antes de que Wissa sentenciara la victoria en el tiempo añadido.
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Los congoleños, que terminaron con cuatro puntos, se hicieron con uno de los ocho mejores terceros puestos y volverán a Atlanta el miércoles para enfrentarse a los ingleses, ganadores del Grupo L. Uzbekistán se despide del torneo sin sumar ningún punto en su debut en el Mundial.
Con información de Reuters