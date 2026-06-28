EN VIVO
Mundial

RD Congo clasifica para dieciseisavos de final del Mundial tras remontar y vencer a Uzbekistán

27 de junio, 2026 | 22.46

Yoane Wissa marcó dos goles y la República ‌Democrática del Congo ‌se clasificó para la fase eliminatoria del Mundial tras remontar y vencer por 3-1 a Uzbekistán en el Grupo K el sábado, lo que le valió ​un enfrentamiento ⁠frente a Inglaterra en los ‌dieciseisavos de final.

La República ⁠Democrática del Congo, que ⁠regresó al Mundial tras 52 años de ausencia, llegaba a la última ⁠jornada de la fase ​de grupos sabiendo que ‌una victoria le daría ‌el pase, pero se vio ⁠en apuros cuando el capitán de Uzbekistán, Eldor Shomurodov, adelantó a su equipo en el ​minuto ‌10.

El equipo africano parecía sufrir la presión de las expectativas, pero encontró un respiro gracias a un penal que ⁠Wissa transformó a mediados de la segunda parte. El suplente Fiston Mayele marcó a 12 minutos del final con un hábil toque que superó al portero, antes de que ‌Wissa sentenciara la victoria en el tiempo añadido.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.

SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Los congoleños, que terminaron con cuatro puntos, se hicieron con uno de los ocho mejores terceros ‌puestos y volverán a Atlanta el miércoles para enfrentarse a los ingleses, ‌ganadores del ⁠Grupo L. Uzbekistán se despide del torneo sin ​sumar ningún punto en su debut en el Mundial.

Con información de Reuters

  • TWITTER
  • E-MAIL
  • TELEGRAM
  • LINKEDIN
Trending
Murió Ernestina Pais
Último adiós a Ernestina Pais: dónde será velada y la decisión de su familia
Las más vistas