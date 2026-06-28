RD Congo clasifica para dieciseisavos de final del Mundial tras remontar y vencer a Uzbekistán

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Grupo K - República Democrática del Congo contra Uzbekistán

Yoane Wissa marcó dos goles y la República ‌Democrática del Congo ‌se clasificó para la fase eliminatoria del Mundial tras remontar y vencer por 3-1 a Uzbekistán en el Grupo K el sábado, lo que le valió ​un enfrentamiento ⁠frente a Inglaterra en los ‌dieciseisavos de final.

La República ⁠Democrática del Congo, que ⁠regresó al Mundial tras 52 años de ausencia, llegaba a la última ⁠jornada de la fase ​de grupos sabiendo que ‌una victoria le daría ‌el pase, pero se vio ⁠en apuros cuando el capitán de Uzbekistán, Eldor Shomurodov, adelantó a su equipo en el ​minuto ‌10.

El equipo africano parecía sufrir la presión de las expectativas, pero encontró un respiro gracias a un penal que ⁠Wissa transformó a mediados de la segunda parte. El suplente Fiston Mayele marcó a 12 minutos del final con un hábil toque que superó al portero, antes de que ‌Wissa sentenciara la victoria en el tiempo añadido.

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Los congoleños, que terminaron con cuatro puntos, se hicieron con uno de los ocho mejores terceros ‌puestos y volverán a Atlanta el miércoles para enfrentarse a los ingleses, ‌ganadores del ⁠Grupo L. Uzbekistán se despide del torneo sin ​sumar ningún punto en su debut en el Mundial.

Con información de Reuters