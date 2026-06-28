El calor no es problema para apasionados hinchas brasileños que dan la bienvenida a su selección en Houston

Copa del Mundo de la FIFA 2026: los jugadores de Brasil son recibidos por los aficionados en Houston

Por Michael Kahn y ​Nick Said

HOUSTON, EEUU, 27 jun (Reuters) - Las temperaturas sofocantes y la larga espera no supusieron ningún problema para los cientos de aficionados ‌brasileños que permanecieron de ‌pie durante horas bajo el sol el sábado para dar la bienvenida a sus jugadores favoritos a Houston, con motivo de su llegada para el partido de la ronda de 32 de la Copa Mundial frente a Japón.

Los pentacampeones se enfrentarán a Japón el lunes en el Houston Stadium, lo que brinda a los ​brasileños residentes en el ⁠extranjero y a los que han viajado hasta allí la ‌oportunidad de ver jugar a sus héroes en directo, ⁠aunque eso suponga pasar horas de ⁠pie en medio de una multitud cada vez mayor a la espera de que llegue el autobús del equipo.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Vivo aquí en Houston, ya hace ⁠diez años, pero siempre voy a Brasil y ahora ​es una oportunidad estupenda para ver a mis ‌amigos brasileños y a la selección ‌brasileña en el Mundial, es genial", dijo Valeria De Oliveira, ⁠de 58 años.

Muchos de los aficionados, que empezaron a llegar horas antes de que el autobús del equipo se detuviera frente al hotel en el centro de Houston, llevaban camisetas y gorras ​de Brasil ‌para que los jugadores se las firmaran, mientras los seguidores tocaban tambores, cantaban y esperaban.

Cuando los jugadores salieron por fin del autobús, los aficionados, enloquecidos, gritaban los nombres de sus favoritos, mientras las grandes estrellas del equipo, entre ⁠ellas Neymar, Vinícius Jr. y Alisson Becker, se quedaban para firmar autógrafos y hacerse selfies con unos pocos afortunados de entre la multitud.

"Neymar es mi ídolo desde que era niño. Me enamoré de este deporte en 2014 viéndole jugar en el Mundial", dijo Gabriel Campos, un brasileño de 19 años que juega al fútbol en una universidad de ‌Dallas.

La noticia de que el autobús del equipo sufriría retrasos al venir del aeropuerto no logró empañar el ánimo de la multitud, mientras algunas personas sostenían paraguas y otras buscaban refugio a la sombra de los árboles para protegerse de unas temperaturas que rondaban los ‌34 ° Celsius.

Entre la multitud, cada vez más numerosa, había un gran número de padres con niños, entre ellos Cristiano Cardoso, que trajo a sus hijos ‌para que pudieran ⁠ver de cerca a los jugadores que, según él, harán que Brasil se sienta orgulloso.

"Creo que Brasil ​empezó un poco flojo, sin jugar bien, pero ha mejorado mucho y estoy realmente convencido de que podemos ganar a Japón el lunes", dijo Cardoso.

Con información de Reuters