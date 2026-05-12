Netflix se adelanta y apuesta a una película familiar ideal para vacaciones de invierno

Aglutina en IMDb una puntuación de 6,6 puntos sobre 10, convirtiéndola en una opción más que recomendable de cara al receso de medio año.

Perteneciente a Illumination, el estudio detrás de éxitos como “Mi villano favorito”, “Sing” y “Super Mario Bros: la película”, Netflix se anticipa a las vacaciones de invierno y apuesta por ¡Patos!, una nueva producción animada en su catálogo para toda la familia.

Con una historia sencilla, pero efectiva, sobre el miedo al cambio y la importancia de salir de la zona de confort, la producción de 2023, bajo la dirección de Guylo Homsy y Benjamin Renner, aglutina en IMDb una puntuación de 6,6 puntos sobre 10, convirtiéndola en una opción más que recomendable de cara al receso de medio año.

¿De qué se trata ¡Patos!?

La trama sigue a la familia Mallard, un grupo de patos que vive tranquilamente en un estanque de Nueva Inglaterra. Mack, el padre, está convencido de que el mundo exterior es demasiado peligroso y prefiere mantener a su familia protegida dentro de ese entorno seguro. Sin embargo, Pam, su esposa, quiere que sus hijos conozcan otros lugares y vivan nuevas experiencias.

Dirigida por Benjamin Renner y escrita por Mike White, el conflicto se dispara cuando una bandada de aves migratorias irrumpe, contando historias sobre viajes exóticos y destinos paradisíacos. A partir de allí, la familia decide emprender una travesía hacia Jamaica que terminará convirtiéndose en una aventura mucho más caótica de lo imaginado.

Con una duración cercana a los 80 minutos, la película apuesta por un tono dinámico y humorístico, aunque también incorpora mensajes vinculados al crecimiento personal y a la necesidad de enfrentar los propios temores. En ese sentido, utiliza el viaje físico de los personajes como metáfora de un cambio interno, especialmente en el caso de Mack, quien debe aprender a confiar más en los demás y aceptar lo desconocido.

Ficha técnica de ¡Patos!