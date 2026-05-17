Argentina vs. Argelia: cuándo juega, horario, TV en vivo, y streaming del Mundial 2026

La Selección Argentina debuta ante Argelia en el Mundial.

La Selección Argentina juega un nuevo Mundial con la ilusión de poder defender la corona obtenida en 2022. Pasaron cuatro años y varios nombres se repiten: entre ellos el del entrenador Lionel Scaloni, que logró llevar a cabo un proceso histórico que quedará por siempre en la memoria de las argentinos. Y que se cristalizó en las obtenciones de las Copa América 2021 y 2024, de la Finalíssima 2022 y, por supuesto, de la Copa del Mundo.

En este certamen forma parte del Grupo J junto con Argelia, Austria y Jordania. Su primer duelo será ante el conjunto africano, en un partido en el que la albiceleste no querrá llevarse una sorpresa desagradable, como le ocurrió cuatro años atrás cuando perdió en su debut contra Arabia Saudita. Por ello, este será un encuentro al que le prestará mucha atención, en búsqueda de empezar con el pie derecho.

Cuándo juega, horario, TV en vivo, y streaming de Argentina contra Argelia

Día y hora: el partido entre Argentina y Argelia será este martes 16 de junio en el Kansas City Stadium desde las 22 (hora Argentina).

el partido entre Argentina y Argelia será este en el (hora Argentina). TV y streaming: transmiten el encuentro Telefe y TV Pública (TV abierta), TyC Sports, la plataforma Disney+ y DSports.

Cómo llega Argelia al Mundial 2026

Argelia volverá a disputar un Mundial después de 12 años y llega a la Copa del Mundo 2026 con una mezcla de experiencia, talento ofensivo y una generación renovada que alimenta la ilusión. El equipo dirigido por el bosnio Vladimir Petković clasificó con autoridad en las Eliminatorias africanas, donde consiguió ocho victorias en diez partidos y terminó líder de su grupo.

La gran figura continúa siendo Riyad Mahrez. A sus 34 años, el ex jugador de Manchester City mantiene su jerarquía y liderazgo como emblema de los “Zorros del Desierto”. En ataque también sobresalen nombres como Amine Gouiri y Mohamed El Amine Amoura, mientras que el joven Ibrahim Maza aparece como una de las grandes promesas del plantel. Petković apostó por un estilo dinámico y ofensivo, utilizando esquemas como el 4-2-3-1 y el 4-3-3 para presionar alto y aprovechar la velocidad de sus delanteros. Argelia buscará repetir la histórica actuación de Brasil 2014, cuando alcanzó por primera vez los octavos de final y puso en aprietos a Alemania.

Argelia promete ser un rival difícil.

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