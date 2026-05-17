Zdero no frena el ajuste sobre trabajadores y jubilados: la luz volverá a aumentar en junio

La crisis económica no da tregua y el gobernador Leandro Zdero realiza un nuevo golpe al bolsillo de los trabajadores chaqueños. En medio de una ola de reclamos por boletas "impagables", Servicios Energéticos del Chaco, Empresa del Estado Provincial (Secheep) aplicará un incremento en las tarifas de energía eléctrica a partir de junio y julio.

El anuncio fue realizado por el presidente de la empresa estatal, Hilario Bistoletti, quien reconoció públicamente que el aumento “todavía no está en la calle”, ya que actualmente los usuarios reciben facturas correspondientes al consumo de marzo.

En declaraciones a Norte TV, Bistoletti anunció una suba del 14% sobre el Valor Agregado de Distribución (VAD), uno de los componentes de la factura eléctrica. Aunque desde la conducción de la empresa intentaron minimizar el impacto al aclarar que “no es un 14% sobre el total de la factura”, la noticia cayó como baldazo de agua fría en una provincia donde miles de familias ya vienen ajustando gastos para poder afrontar los servicios básicos.

Durante la entrevista, el representante de Secheep justificó la decisión ante consumos que calificó como “excesivos” en algunos hogares chaqueños. “Hay usuarios que consumen 1500 o 2000 kilovatios mensuales cuando el promedio en verano ronda entre 500 y 600 kilovatios”, afirmó.

Durante las últimas semanas se multiplicaron en redes sociales las denuncias de usuarios chaqueños que exhibieron boletas con aumentos abruptos, incluso en hogares de bajos consumos. Comerciantes, jubilados y trabajadores advierten que el costo de la electricidad se volvió una de las principales preocupaciones económicas del mes.

Bistoletti argumentó que Secheep no aplicaba aumentos propios desde hace dos años y atribuyó las subas al incremento nacional del precio de la energía y al mayor consumo registrado durante el verano. Sin embargo, la explicación del gobierno de Zdero no alcanza para desactivar el enojo de una sociedad que enfrenta salarios deteriorados, inflación persistente y servicios cada vez más caros.

Estatales se movilizaron contra las políticas de Zdero

Trabajadores estatales de Chaco nucleados en la Unión del Personal Civil de la Provincia (UPCP) realizaron este viernes una nueva jornada de protesta frente a la Casa de Gobierno, en la ciudad de Resistencia, para reclamar mejoras salariales, reapertura de paritarias y mayores recursos para distintas áreas del Estado provincial, en medio del plan económico de Zdero alineado con Milei.

La manifestación se desarrolló en la Plaza 25 de Mayo, donde empleados públicos desplegaron pancartas, banderas y carteles vinculados a distintos reclamos laborales. Entre los principales pedidos se destacaron la actualización salarial, el incremento del refrigerio y mejoras para trabajadores precarizados de la administración pública.

Además, durante la protesta también se visibilizaron demandas relacionadas con el sistema sanitario provincial, especialmente en el interior chaqueño. Los manifestantes reclamaron mayores recursos para hospitales y centros de salud, además de la incorporación de ambulancias y mejoras en la infraestructura sanitaria.

Desde UPCP señalaron que las medidas forman parte de una modalidad de protesta denominada “toque de bocina”, que el gremio realiza todos los viernes con el objetivo de exponer públicamente la situación que atraviesan los trabajadores estatales.