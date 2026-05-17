Autoridad electoral de Perú promete corregir "defectos" de primera ronda para balotaje presidencial

FOTO ARCHIVO: El candidato presidencial peruano Roberto Sánchez habla con Reuters, en Lima

​La máxima autoridad electoral de Perú dijo el domingo que se corregirán en el balotaje ‌presidencial programado para el ‌7 de junio los "defectos" de la primera ronda electoral de abril, los cuales retrasaron un mes el anuncio oficial de sus resultados.

Tras proclamar oficialmente a los candidatos que definirán la presidencia, la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez, ​el Jurado Nacional ⁠de Elecciones (JNE) anunció además la conformación de un "comité ‌de expertos" conformado por académicos nacionales ⁠y extranjeros que ayudarán en ⁠el balotaje.

"No podemos negar que hubo muchas dificultades y defectos en la parte del despliegue logístico de ⁠parte de la entidad organizadora, en este ​caso la ONPE" encargada el proceso, ‌dijo el presidente del JNE, ‌Roberto Burneo, en conferencia de prensa.

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Las elecciones del ⁠12 de abril se produjeron en medio del retraso de aperturas de mesas electorales que extendieron por un día más la votación, principalmente ​en Lima, ‌lo que generó denuncias de fraude del candidato ultraconservador Rafael López Aliaga, que quedó en el tercer lugar por un estrecho margen.

Burneo afirmó que para el balotaje de ⁠junio se está conformando un equipo de cinco académicos de Perú, Chile, Uruguay y Puerto Rico expertos en ciberseguridad y material electoral para mejorar la supervisión del proceso.

"Es importante resaltar que hemos recogido todas las lecciones aprendidas de cara a la primera vuelta y ‌estamos fortaleciendo la fiscalización, no solamente incorporando un comité de expertos que va a coadyuvar a este trabajo y nos va a acompañar en todo esto, sino mejorando los procesos", dijo.

Tras el anuncio oficial de los ‌finalistas para disputar la presidencia, el partido de López Aliaga anunció que pedirá ante las autoridades la "nulidad" de ‌la proclamación ⁠oficial de la primera ronda. El JNE dijo que el resultado es "inapelable".

"Se acaba ​de consumar el fraude electoral en Perú", dijo López Aliaga en un mensaje por X. "No aceptaremos resultados producto de fraude y corrupción", afirmó.

Con información de Reuters