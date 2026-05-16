“No la puede ni ver”: conductor de Telefe no disimula su pelea con una importante figura

Problemas entre un conductor de Telefe y su compañera.

Se encendieron las alarmas por un vínculo que, lejos de arrancar con buena onda, ya genera ruido antes de salir al aire. Y como suele pasar, fue Yanina Latorre quien puso el tema sobre la mesa con su clásico estilo sin filtro.

¿Quiénes son las figuras que se llevan mal antes de comenzar su programa?

Todo gira en torno a Pampita y Andy Kusnetzoff, quienes compartirán proyecto de cara al Mundial 2026 en una plataforma de streaming. Lo que debía ser una simple presentación terminó convirtiéndose en una escena que dejó más preguntas que certezas.

El análisis se dio en Sálvese Quien Pueda, donde revisaron imágenes del lanzamiento oficial. Allí, Yanina no tardó en notar una diferencia marcada en las actitudes de ambos.

Andy no está muy contento de trabajar con Pampita.

“Andy no la puede ni ver”, lanzó sin vueltas, después de observar el comportamiento del conductor durante la grabación. Según su mirada, los gestos fueron más que elocuentes.

Mientras Pampita se mostró cercana, sonriente y afectuosa, Kusnetzoff habría mantenido una postura completamente opuesta. “Ella lo abrazó, se le empujó encima… y él estaba con los brazos cruzados y cara de pocos amigos”, detalló la panelista.

La indirecta de Andy K contra Pampita

La situación no quedó solo en esas imágenes. Yanina también recordó un momento que se vivió en Urbana Play, donde Andy habló del proyecto y omitió mencionar a Pampita en un primer momento.

“Vamos a hacer un programa con Caye”, dijo, hasta que uno de sus compañeros tuvo que intervenir para aclarar que la modelo también formaría parte. Un detalle que no pasó desapercibido.

Pero lo más llamativo llegó cuando volvió a ser consultado por el tema. “¡Junto a Pampita! Me gusta… siempre quise hacer un programa con Pampita”, respondió con un tono que muchos interpretaron como irónico.

Intentando suavizar la situación, el conductor agregó que ella sería una especie de “embajadora” dentro del proyecto. Sin embargo, la explicación no terminó de convencer.

En el ambiente ya hablan de una tensión difícil de disimular, incluso antes de que el programa arranque. Y eso, en televisión, suele ser una señal de alerta.

Lo que parecía una dupla fuerte para un evento internacional empieza a mostrar fisuras desde el minuto cero. Y si algo quedó claro, es que la relación entre Pampita y Andy ya está en el centro de la escena por motivos que van mucho más allá del trabajo.