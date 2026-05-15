EEUU podría pedir a Israel que destine ingresos fiscales palestinos a plan de Trump para Gaza, dicen fuentes

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Estados Unidos está considerando pedir a Israel que destine parte de los fondos fiscales que retiene a la Autoridad Palestina a la Junta de Paz de Donald Trump, con el fin de financiar el plan de ‌posguerra del presidente estadounidense para Gaza, dijeron cinco ‌fuentes familiarizadas con el asunto.

La Administración Trump aún no ha decidido si presentará una solicitud formal a Israel, según tres de las fuentes, funcionarios con conocimiento de las deliberaciones de Estados Unidos con Israel.

Las otras dos fuentes, palestinas con conocimiento de las deliberaciones, dijeron que, según la propuesta, una parte de los fondos fiscales se destinaría a un gobierno de transición para Gaza respaldado por Estados Unidos y otros fondos a la Autoridad Palestina si esta lleva a cabo reformas.

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La Autoridad Palestina cifra la cantidad de impuestos retenidos en 5.000 millones de dólares.

La perspectiva de que los propios ingresos fiscales de los palestinos se ​destinen al plan de reconstrucción de Gaza ⁠de Trump, sobre el que su Gobierno no ha tenido voz ni voto, podría marginar aún más a la ‌Autoridad Palestina, respaldada por Occidente, al tiempo que la retención de los fondos por parte de ⁠Israel provoca una crisis financiera en la Cisjordania ocupada.

La Autoridad Palestina ejerce ⁠un autogobierno limitado en Cisjordania, pero no ha tenido ninguna influencia sobre Gaza desde que fue expulsada del territorio tras una breve guerra civil con el grupo militante Hamás en 2007.

El plan de Trump para Gaza, devastada tras más de dos años ⁠de guerra, se ha visto frenado por la negativa de Hamás a deponer las armas y por los ​continuos ataques israelíes en Gaza que han socavado el alto el fuego de octubre.

"EL DINERO ‌DEPOSITADO EN UN BANCO NO SIRVE DE NADA"

La Junta ‌de Paz se negó a comentar si se estaba considerando una propuesta para utilizar los fondos fiscales palestinos.

Un funcionario ⁠de la Junta afirmó que se había pedido a todas las partes que movilizaran recursos para apoyar el plan de reconstrucción de Trump, cuyo costo se estima en 70.000 millones de dólares.

"Eso incluye a la Autoridad Palestina e Israel. No hay duda de que el dinero depositado en un banco no contribuye en nada a impulsar el Plan de 20 Puntos del presidente", ​afirmó el funcionario.

Esto ‌parecía referirse a los ingresos fiscales de la Autoridad Palestina que Israel ha retenido a este organismo en una disputa de larga data sobre los pagos que realiza a los palestinos recluidos en cárceles israelíes.

Israel recauda impuestos sobre los productos importados en nombre de la Autoridad Palestina y, según un acuerdo de larga data, debe transferir esos ingresos. La Autoridad Palestina utiliza los fondos para pagar a los funcionarios públicos y financiar ⁠los servicios públicos.

Las fuentes no precisaron qué parte de los ingresos fiscales estaba considerando Washington pedir a Israel que transfiriera a la Junta.

El Departamento de Estado de Estados Unidos, el Gobierno israelí y la Autoridad Palestina no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Estados Unidos e Israel llevan mucho tiempo presionando a la Autoridad Palestina para que elimine los pagos a los presos palestinos y a las familias de los fallecidos a manos de las fuerzas israelíes, argumentando que esto fomenta la violencia.

Los palestinos los consideran una forma de ayuda social para los reclusos, a quienes ven como héroes nacionales.

En respuesta a la presión de Estados Unidos, la Autoridad Palestina ‌anunció en febrero de 2025 que estaba reformando el sistema de pagos, pero Estados Unidos afirmó que esos cambios no eran suficientes. Como castigo, Israel ha retenido los impuestos que recauda en nombre de la Autoridad Palestina, una cantidad que, según funcionarios palestinos, ha alcanzado los 5.000 millones de dólares, muy por encima de la mitad del presupuesto anual de la Autoridad Palestina.

Esto ha desencadenado una crisis financiera en Cisjordania, y la Autoridad Palestina ha recortado los salarios de miles de funcionarios.

Israel aceptó la invitación de Estados ‌Unidos para formar parte de la Junta de Paz. La Autoridad Palestina no fue invitada.

Según el plan de Trump, un grupo de tecnócratas palestinos denominado Comité Nacional para la Administración de Gaza asumiría el control de Gaza en sustitución de Hamás, a medida que los militantes ‌depusieran las armas.

Nickolay Mladenov, enviado ⁠de Trump a la Junta de Paz para Gaza, dijo durante una rueda de prensa celebrada el miércoles en Jerusalén que la planificación de la reconstrucción se encontraba en una fase avanzada.

"Lo estamos ​haciendo sector por sector. Estamos calculando los costos. Nos estamos coordinando con los donantes y estamos listos para empezar en serio en cuanto las condiciones lo permitan", dijo Mladenov, sin mencionar la cuestión fiscal.

Con información de Reuters