Quién es Agustín Bernasconi, nuevo novio y pareja de Wanda Nara: a qué se dedica

Agustín Bernasconi es actor y cantante argentino y actualmente se encuentra enfocado en nuevos proyectos musicales.

El nombre de Agustín Bernasconi comenzó a ganar protagonismo en los últimos días luego de quedar vinculado sentimentalmente con Wanda Nara. Los rumores surgieron en medio del rodaje de una película en Uruguay y rápidamente despertaron interés en redes sociales y programas de espectáculos por el supuesto romance entre ambos.

Cómo surgieron los rumores entre Wanda Nara y Agustín Bernasconi

La versión de una posible relación sentimental apareció poco después de la escandalosa separación de Wanda Nara y Martín Migueles. Según trascendió, la empresaria y conductora habría generado una fuerte cercanía con Agustín Bernasconi, compañero de elenco en la producción audiovisual que actualmente filman en Uruguay.

Uno de los primeros en hablar sobre el tema fue el periodista Juan Etchegoyen, quien aseguró que la buena relación entre ambos actores habría despertado celos en Migueles. De acuerdo a esa versión, la conexión entre Wanda y Bernasconi ya venía generando tensión desde hacía varias semanas.

Más tarde, Yanina Latorre aportó nuevos detalles en el programa SQP (América). Allí reveló el mensaje de una supuesta informante que le habría confirmado el vínculo entre ambos. “Nuestra chica ya tiene chongo”, comentó la conductora al aire, alimentando aún más las especulaciones sobre el presente sentimental de Wanda.

Quién es Agustín Bernasconi y a qué se dedica

Agustín Bernasconi es actor y cantante argentino. A lo largo de su carrera logró destacarse tanto en televisión como en la música, convirtiéndose en una figura reconocida entre el público joven.

El artista ganó popularidad tras participar en distintas ficciones televisivas y luego consolidó su carrera musical en MYA. Además de su trabajo como actor, Bernasconi mantiene un fuerte vínculo con la industria musical y actualmente se encuentra preparando nuevos lanzamientos.

En medio de las versiones sobre Wanda Nara, el actor también volvió a quedar en el centro de la escena por su participación en la película que se graba en Uruguay, proyecto que comparte con la empresaria y conductora.

Según trascendió, las escenas románticas e íntimas que ambos debieron grabar para la producción habrían sido uno de los factores que potenciaron las versiones de romance.

Qué dijo Yanina Latorre sobre Agustín Bernasconi

Los rumores entre Wanda Nara y Agustín Bernasconi surgieron durante las grabaciones de una película en Uruguay.

Durante su programa, Yanina Latorre también opinó sobre el perfil personal del actor y marcó diferencias con otras parejas mediáticas que tuvo Wanda Nara en el pasado. “No creo que le dure porque este chico no viene flojo de papeles”, comentó la conductora al referirse a Agustín Bernasconi. Luego agregó que se trata de una persona “prolija” y alejada de conflictos judiciales o escándalos públicos.

Las declaraciones rápidamente generaron repercusión en redes sociales y programas de espectáculos, donde el nombre del actor comenzó a aparecer con más frecuencia vinculado a Wanda.

La aclaración de Agustín Bernasconi sobre el supuesto romance

Frente a la creciente ola de rumores, el propio actor decidió salir a hablar públicamente para desmentir cualquier relación amorosa con Wanda Nara.

Sobre una imagen difundida desde el detrás de escena del rodaje, Bernasconi publicó un mensaje contundente en redes sociales: “Holaa, como andan? Quiero aclarar que no estoy en ningún romance ni nada de lo que se está hablando”.

Además, explicó cuál es actualmente su principal foco laboral. “Estoy en Uruguay feliz grabando una película y preparando música nueva que sale este mes”, agregó.

Con esta declaración, Agustín Bernasconi intentó poner fin a las especulaciones y dejó en claro que, al menos por el momento, no existe ningún vínculo sentimental con Wanda Nara más allá de la relación profesional que mantienen durante el rodaje.