Nueva Jersey vuelve a rebajar los precios de los billetes de tren para el Mundial

El sistema ferroviario público de Nueva Jersey volvió a rebajar el precio de los billetes para el Mundial, pasando de los 150 dólares originales por trayecto de ida y vuelta a 98, informó el miércoles el operador del sistema ferroviario.
Esta rebaja de NJ TRANSIT se produce tras una reducción a 105 dólares a principios de mayo.
Los precios del viaje, que indignaron a los aficionados al Mundial tanto en el área de Nueva York como en el extranjero, provocaron numerosos comentarios políticos, desde funcionarios locales hasta el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer.
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Los funcionarios locales se habían quejado de que la FIFA iba a ganar miles de millones con el evento, mientras que los contribuyentes de Nueva Jersey tendrían que pagar una enorme factura por la seguridad, la interrupción de los servicios y otros impactos relacionados con los partidos.
"Hemos podido reducir los costos al tiempo que protegemos a los clientes habituales y a los viajeros de NJ Transit de tener que soportar la carga financiera", afirmó la presidenta de NJ Transit, Priya Jain.
La bajada de precios fue posible gracias a los ingresos publicitarios adicionales, según la agencia.
El torneo, coorganizado por Estados Unidos, Canadá y México, comienza el 11 de junio.
Con información de Reuters