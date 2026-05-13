Nueva Jersey vuelve a rebajar los precios de los billetes de tren para el Mundial

FOTO DE ARCHIVO. Simulacro de respuesta de emergencia y ejercicio de entrenamiento en el estadio MetLife con vistas a la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Nueva Jersey, EEUU

​El sistema ferroviario público de Nueva Jersey volvió a rebajar ‌el precio de ‌los billetes para el Mundial, pasando de los 150 dólares originales por trayecto de ida y vuelta a 98, informó el miércoles el operador del sistema ​ferroviario.

Esta rebaja ⁠de NJ TRANSIT se produce ‌tras una reducción a ⁠105 dólares a ⁠principios de mayo.

Los precios del viaje, que indignaron a los aficionados al ⁠Mundial tanto en el área ​de Nueva York como ‌en el extranjero, ‌provocaron numerosos comentarios políticos, desde funcionarios ⁠locales hasta el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer.

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Los funcionarios locales se habían quejado de ​que ‌la FIFA iba a ganar miles de millones con el evento, mientras que los contribuyentes de Nueva Jersey ⁠tendrían que pagar una enorme factura por la seguridad, la interrupción de los servicios y otros impactos relacionados con los partidos.

"Hemos podido reducir los costos al tiempo que protegemos ‌a los clientes habituales y a los viajeros de NJ Transit de tener que soportar la carga financiera", afirmó la presidenta de NJ ‌Transit, Priya Jain.

La bajada de precios fue posible gracias a los ingresos ‌publicitarios adicionales, ⁠según la agencia.

El torneo, coorganizado por Estados Unidos, ​Canadá y México, comienza el 11 de junio.

Con información de Reuters