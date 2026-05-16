Santa Fe vs Platense: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del grupo E de la Copa Libertadores

El juego entre Santa Fe y Platense se disputará el próximo martes 19 de mayo por la fecha 5 del grupo E de la Copa Libertadores, a partir de las 21:00 (hora Argentina) en el Campín.

Así llegan Santa Fe y Platense

Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.

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Últimos resultados de Santa Fe en partidos de la Copa Libertadores

En la fecha anterior, Santa Fe se fue con un solo punto al conseguir un empate por 1 frente a Corinthians. Con 1 empates y 2 partidos perdidos, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 3 goles marcados y con 6 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Platense en partidos de la Copa Libertadores

El anterior partido disputado entre Platense finalizó en empate por 1-1 ante Peñarol. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 2 triunfos y 1 partido perdido. Logró convertir 5 goles y le han marcado 5.

En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 29 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y Platense lo ganó por 2 a 1.

Ubicado detrás del líder del Grupo E, El Calamar luchará por llegar a la cima, mientras que El Cardenal está en cuarto lugar al sumar 2 puntos y deberá ganar para subir de puesto.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Cristián Garay Reyes.

Fecha y rival de Santa Fe en el próximo partido de la Copa Libertadores

Grupo E - Fecha 6: vs Peñarol: 27 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Fecha y rival de Platense en el próximo partido de la Copa Libertadores

Grupo E - Fecha 6: vs Corinthians: 27 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Horario Santa Fe y Platense, según país