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Chau uñas quebradizas: el esmalte casero para que crezcan fuertes y largas

Así podés preparar un esmalte casero para fortalecer las uñas y que te crezcan bien largas.

11 de junio, 2026 | 16.04

Existe un esmalte casero que podés preparar en casa para fortalecer tus uñas naturales y que te crezcan largas y saludables. Es muy común que las uñas se rompan o se quiebren, especialmente al dejarlas largas. Afortunadamente, hay ingredientes caseros que pueden prevenir su rotura.

Este truco fue compartido por la creadora de contenido Lena Den y es muy fácil de hacer en casa. Solamente vas a necesitar un esmalte transparente, jugo de medio limón, medio ajo picado y una rodaja de cebolla. Estos ingredientes tienen una gran cantidad de propiedades que te ayudan a fortalecer las uñas y que crezcan más rápido.

Esmalte casero para fortalecer uñas y que crezcan largas

Ingredientes

  • Un esmalte transparente

  • Jugo de medio limón

  • Medio ajo picado

  • Una rodaja de cebolla

Preparación

  1. Mezclá en un recipiente pequeño el jugo de limón con el ajo picado y la cebolla rallada. 

  2. Dejá reposar la mezcla durante 10 o 15 minutos para que los ingredientes se integren bien.

  3. Remojá tus uñas en la mezcla durante unos 10 o 15 minutos.

  4. Secalas bien con una toalla limpia.

  5. Dejá que tus uñas respiren por unos minutos para asegurarte de que estén completamente secas.

  6. Aplicá una capa de esmalte transparente en tus uñas para sellar y proteger.

  7. Repetí día por medio.

MÁS INFO

Otros consejos para que las uñas crezcan fuertes y saludables

Además de aplicar este esmalte casero, existen otros hábitos que pueden ayudarte a prevenir que las uñas se quiebren y favorecer su crecimiento natural.

  • Mantener las uñas hidratadas es uno de los pasos más importantes. Aplicar aceite para cutículas o crema para manos varias veces al día ayuda a evitar la resequedad y mejora su resistencia.

  • También es recomendable utilizar guantes al lavar los platos o manipular productos de limpieza. El contacto frecuente con detergentes y químicos puede debilitar las uñas y volverlas más propensas a romperse.

  • La alimentación juega un papel clave. Consumir alimentos ricos en proteínas, hierro, zinc y biotina puede contribuir a que las uñas crezcan más fuertes. Huevos, frutos secos, legumbres y vegetales de hoja verde son algunas de las opciones más recomendadas.

  • Otro consejo es evitar usar las uñas como herramientas para abrir envases o raspar superficies. Este hábito genera pequeñas fisuras que favorecen las roturas y dificultan que alcancen una mayor longitud.

  • Por último, limarlas regularmente ayuda a mantener los bordes parejos y evita que se enganchen o se quiebren. Lo ideal es hacerlo siempre en una sola dirección para reducir el riesgo de debilitarlas.

  • Si bien las uñas crecen aproximadamente entre 2 y 4 milímetros por mes, incorporar estos cuidados de forma constante puede marcar una gran diferencia en su aspecto y resistencia con el paso de las semanas.

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