Existe un esmalte casero que podés preparar en casa para fortalecer tus uñas naturales y que te crezcan largas y saludables. Es muy común que las uñas se rompan o se quiebren, especialmente al dejarlas largas. Afortunadamente, hay ingredientes caseros que pueden prevenir su rotura.
Este truco fue compartido por la creadora de contenido Lena Den y es muy fácil de hacer en casa. Solamente vas a necesitar un esmalte transparente, jugo de medio limón, medio ajo picado y una rodaja de cebolla. Estos ingredientes tienen una gran cantidad de propiedades que te ayudan a fortalecer las uñas y que crezcan más rápido.
Esmalte casero para fortalecer uñas y que crezcan largas
Ingredientes
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Un esmalte transparente
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Jugo de medio limón
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Medio ajo picado
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Una rodaja de cebolla
Preparación
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Mezclá en un recipiente pequeño el jugo de limón con el ajo picado y la cebolla rallada.
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Dejá reposar la mezcla durante 10 o 15 minutos para que los ingredientes se integren bien.
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Remojá tus uñas en la mezcla durante unos 10 o 15 minutos.
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Secalas bien con una toalla limpia.
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Dejá que tus uñas respiren por unos minutos para asegurarte de que estén completamente secas.
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Aplicá una capa de esmalte transparente en tus uñas para sellar y proteger.
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Repetí día por medio.
Otros consejos para que las uñas crezcan fuertes y saludables
Además de aplicar este esmalte casero, existen otros hábitos que pueden ayudarte a prevenir que las uñas se quiebren y favorecer su crecimiento natural.
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Mantener las uñas hidratadas es uno de los pasos más importantes. Aplicar aceite para cutículas o crema para manos varias veces al día ayuda a evitar la resequedad y mejora su resistencia.
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También es recomendable utilizar guantes al lavar los platos o manipular productos de limpieza. El contacto frecuente con detergentes y químicos puede debilitar las uñas y volverlas más propensas a romperse.
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La alimentación juega un papel clave. Consumir alimentos ricos en proteínas, hierro, zinc y biotina puede contribuir a que las uñas crezcan más fuertes. Huevos, frutos secos, legumbres y vegetales de hoja verde son algunas de las opciones más recomendadas.
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Otro consejo es evitar usar las uñas como herramientas para abrir envases o raspar superficies. Este hábito genera pequeñas fisuras que favorecen las roturas y dificultan que alcancen una mayor longitud.
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Por último, limarlas regularmente ayuda a mantener los bordes parejos y evita que se enganchen o se quiebren. Lo ideal es hacerlo siempre en una sola dirección para reducir el riesgo de debilitarlas.
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Si bien las uñas crecen aproximadamente entre 2 y 4 milímetros por mes, incorporar estos cuidados de forma constante puede marcar una gran diferencia en su aspecto y resistencia con el paso de las semanas.