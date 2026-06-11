Chau uñas quebradizas: el esmalte casero para que crezcan fuertes y largas.

Existe un esmalte casero que podés preparar en casa para fortalecer tus uñas naturales y que te crezcan largas y saludables. Es muy común que las uñas se rompan o se quiebren, especialmente al dejarlas largas. Afortunadamente, hay ingredientes caseros que pueden prevenir su rotura.

Este truco fue compartido por la creadora de contenido Lena Den y es muy fácil de hacer en casa. Solamente vas a necesitar un esmalte transparente, jugo de medio limón, medio ajo picado y una rodaja de cebolla. Estos ingredientes tienen una gran cantidad de propiedades que te ayudan a fortalecer las uñas y que crezcan más rápido.

Esmalte casero para fortalecer uñas y que crezcan largas

Ingredientes

Un esmalte transparente

Jugo de medio limón

Medio ajo picado

Una rodaja de cebolla

Preparación

Mezclá en un recipiente pequeño el jugo de limón con el ajo picado y la cebolla rallada. Dejá reposar la mezcla durante 10 o 15 minutos para que los ingredientes se integren bien. Remojá tus uñas en la mezcla durante unos 10 o 15 minutos. Secalas bien con una toalla limpia. Dejá que tus uñas respiren por unos minutos para asegurarte de que estén completamente secas. Aplicá una capa de esmalte transparente en tus uñas para sellar y proteger. Repetí día por medio.

Otros consejos para que las uñas crezcan fuertes y saludables

Además de aplicar este esmalte casero, existen otros hábitos que pueden ayudarte a prevenir que las uñas se quiebren y favorecer su crecimiento natural.