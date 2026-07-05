Obra pública y empleo: la estrategia de La Rioja para amortiguar el ajuste nacional

El Gobierno de La Rioja realizará un plan de obras de bacheo que, además de la mejora de la infraestructura vial de la provincia, plantea recuperar parte de la actividad tras el desfinanciamiento de Nación. La iniciativa busca generar empleo y reactivar a las empresas constructoras en un escenario afectado por la paralización de la obra pública nacional.

Durante la última semana mantuvieron una reunión con el gobernador Ricardo Quintela, luego de distintos encuentros con autoridades del Municipio Capital y de Vialidad Provincial, para analizar alternativas que permitan sostener la actividad, explicó el presidente de la Cámara de la Construcción de La Rioja, Héctor Spallanzani, en declaraciones a Radio La Torre.

"El ministro Blanco nos invitó a reunirnos con el gobernador para plantearle la necesidad de financiar obras que permitan reactivar la actividad", detalló y sostuvo que la situación que atraviesa la actividad es una de las más complejas de los últimos años como consecuencia de la interrupción de la obra pública nacional.

El plan de la provincia

"En todas las provincias la obra pública está paralizada y la situación de la construcción es realmente dramática", afirmó el referente del sector y precisó que el empleo registrado sufrió una fuerte caída. "Llegamos a tener alrededor de 2.700 trabajadores registrados y hoy no alcanzan los 400. Además, de unas 130 empresas inscriptas que había en la provincia, actualmente quedan menos de 60 y la mayoría no tiene actividad", detalló.

Spallanzani explicó que durante el encuentro con Quintela se planteó la posibilidad de destinar recursos provinciales para financiar un plan de bacheo en la ciudad, con el objetivo de que las empresas puedan retomar parte de su actividad. "Planteamos la posibilidad de utilizar fondos de coparticipación para ejecutar obras de bacheo en la ciudad y colaborar con su financiamiento, de manera que las empresas puedan volver a trabajar", señaló.

Asimismo, destacó que también existen posibilidades de finalizar algunas obras que habían quedado inconclusas, especialmente las vinculadas al sector de la vivienda: "Dentro del marco restrictivo que tiene la provincia, hay posibilidades de terminar algunas obras que estaban en ejecución, principalmente vinculadas al sector de la vivienda".

El dirigente adelantó que próximamente volverán a reunirse con autoridades provinciales para definir la implementación del programa y conocer las previsiones financieras disponibles. "Es el momento adecuado para hacerlo y anticiparse a la temporada estival y de lluvias. Tendremos una nueva reunión para definir cómo instrumentar el plan y conocer las previsiones financieras que pueda tener Hacienda", indicó.

Finalmente, advirtió que la actividad privada tampoco logró compensar el freno de la obra pública. "Hoy lo poco que existe son pequeños arreglos en viviendas particulares. Ya no hay grandes construcciones de edificios o barrios, y esas tareas las realizan cuadrillas de trabajadores desocupados que hacen changas para poder sobrevivir", concluyó.