Brasil vs. Noruega: quién gana, predicciones y pronóstico del partido de 16vos de final del Mundial 2026 según la IA

Brasil vs. Noruega: quién gana, predicciones y pronóstico del partido de los 16vos de final del Mundial 2026, según la IA

La Selección de Brasil y su par de Noruega se enfrentarán este domingo 5 de julio a las 17 (hora argentina) en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey, en un encuentro de octavos de final. Se trata de un partido clave, ya que el ganador sellará su pase a los cuartos de final de la Copa del Mundo.

Mientras la Verdeamarela busca ratificar su condición de candidata indiscutida para terminar con más de dos décadas sin el título máximo, el combinado europeo intentará hacer un hito histórico en un torneo que ya lo tiene como una de las grandes revelaciones.

Brasil vs. Noruega: quién gana el partido, según la IA

Tras analizar el desempeño de ambas selecciones y la actualidad de sus planteles, la inteligencia artificial definió que el favorito para avanzar de ronda es Brasil. El equipo sudamericano ostenta un 62% de probabilidades de quedarse con el triunfo en el tiempo reglamentario. Mientras que la opción de un empate que fuerce la prórroga acumula un 23%, mientras que un batacazo de Noruega cuenta con apenas un 15% de opciones de concretarse.

El pronóstico indica que la jerarquía de los brasileños terminará imponiéndose ante el orden nórdico. El marcador final proyectado más probable es una victoria de Brasil por 2 a 1, aunque no se descarta un escenario de mayor paridad donde los dirigidos por Carlo Ancelotti resuelvan el encuentro por una diferencia mínima en la segunda mitad.

En el plano individual, la principal fortaleza de Brasil radica en el desequilibrio de sus extremos. Vinicius Junior llega en un estado de forma excepcional, consolidado como el argumento ofensivo más letal del equipo con cuatro goles en lo que va de la competencia. A esto se suma el desparpajo del juvenil Rayan y la expectativa por el retorno de Neymar a la actividad tras arrastrar molestias físicas.

La IA considera que Brasil hará historia y le ganará a Noruega este domingo

Del otro lado, Noruega contrapone una de las armas más temibles del fútbol contemporáneo: Erling Haaland. El implacable centrodelantero del Manchester City ya acumula cinco goles en la cita mundialista y estira su racha como el máximo anotador del torneo. La clave para los europeos será la lucidez de Martin Ødegaard en la zona de gestación para poder abastecerlo, junto con la velocidad de Antonio Nusa por las bandas.

Sin embargo, la brecha de calidad entre las piezas de recambio de ambos planteles inclina la balanza claramente hacia el lado sudamericano. Además, Brasil mostró a lo largo del torneo una curva de evolución constante. Tras un dubitativo debut con paridad 1 a 1 ante Marruecos, encadenó sólidas goleadas por 3 a 0 sobre Haití y Escocia para adjudicarse el liderazgo del Grupo C. En la instancia previa, debió batallar más de la cuenta para vencer a Japón por 2 a 1, un encuentro que resolvió gracias al oficio de sus mediocampistas y su efectividad en las áreas.

Por su lado, Noruega se ha mostrado con una propuesta sumamente vertical, pero con severas desatenciones defensivas. Clasificó como escolta en el Grupo I luego de vencer a Irak (4-1) y Senegal (3-2), pero sufrió una dura goleada ante Francia (4-1). En los dieciseisavos de final, logró una agónica clasificación al derrotar a Costa de Marfil por 2 a 1 en el epílogo del partido. La IA considera que la falta de solidez del equipo noruego en la última línea defensiva será el principal punto débil ante la velocidad del ataque brasileño.

Dato clave: Brasil nunca le pudo ganar a Noruega

LA IA resalta que el pronóstico se basa en la actualidad de ambos planteles, pero recuerda que históricamente el equipo sudamericano jamás le ha podido ganar al europeo. Sobre un total de cuatro enfrentamientos oficiales, Noruega cosecha dos triunfos y dos empates, pero ninguna derrota. El partido de hoy podría ser la oportunidad de la Canarinha para transformar la historia.