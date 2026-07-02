El festejo de Balogun conquista a LeBron, pero su roja amarga el pase de EEUU a octavos del Mundial

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Dieciseisavos de final - Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina - Estadio Bahía de San Francisco, Santa Clara, California, EEUU - 1 de julio de 2026. Folarin Balogun, de EEUU, reacciona tras recibir la roja

​La noche de Folarin Balogun comenzó con un gol y una celebración digna de LeBron James, pero terminó con el delantero estadounidense ‌expulsado tras una tarjeta roja ‌que lo dejará fuera del que habría sido el partido más importante de su carrera internacional.

Balogun marcó su tercer gol del Mundial para dar a Estados Unidos una ventaja en el primer tiempo en su victoria 2-0 sobre Bosnia y Herzegovina en dieciseisavos de final el miércoles, prolongando su torneo revelación en casa.

El delantero celebró el gol imitando el famoso festejo ​del "Silenciador" de James, levantando ⁠las rodillas y golpeándose el pecho antes de empujar repetidamente ambos brazos ‌hacia abajo ante un ruidoso público en Santa Clara.

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El ⁠gesto no pasó desapercibido para James.

"¡Vaya golazo, ⁠joven rey!", escribió la estrella de la NBA en las redes sociales durante el partido, dando al momento de Balogun un brillo adicional.

Sin embargo, la noche ⁠de Balogun dio un giro brusco tras el descanso, cuando ​vio la tarjeta roja por clavar la bota en ‌el tobillo del defensor bosnio Tarik ‌Muharemovic, lo que dejó a Estados Unidos con un hombre menos ⁠para gestionar el resto del partido.

El contacto de Balogun pareció involuntario y al principio no recibió tarjeta roja, ni siquiera amarilla, pero fue expulsado tras una revisión del VAR.

Durante unos minutos de ansiedad, la tarjeta roja amenazó ​con eclipsar ‌todo lo que Balogun había hecho bien.

También despertó recuerdos incómodos para los hinchas estadounidenses de la expulsión de Tim Weah contra Panamá en la Copa América de 2024, cuando los estadounidenses se desmoronaron y quedaron eliminados en la fase de grupos en ⁠casa.

Esta vez, los compañeros de Balogun se aseguraron de que la historia no terminara igual.

En lugar de venirse abajo, el equipo de Mauricio Pochettino se mantuvo compacto y sereno, defendiendo con disciplina y sin dejar de suponer una amenaza en ataque. Malik Tillman duplicó finalmente la ventaja con un tiro libre, lo que permitió a Estados Unidos cerrar la victoria pese a la expulsión de Balogun.

"Tuvimos ‌que sacar fuerzas de donde no había para este partido", dijo Christian Pulisic.

"Obviamente, sentí que hicimos una actuación muy buena y que no merecíamos la tarjeta roja. Quiero decir, no lo vi, pero es desafortunado. Pero para apretar los dientes, conseguir otro gol y defender como lo hicimos, hizo falta un ‌verdadero esfuerzo de equipo, y estamos orgullosos de eso".

Para Balogun, la noche fue una contradicción: otra buena definición que reforzó su valor como referencia del ataque de ‌Estados Unidos, seguida ⁠de un error costoso que lo dejará viendo desde la grada cuando los estadounidenses se enfrenten a Bélgica en octavos ​de final.

Estados Unidos sobrevivió el miércoles sin él, y el lunes, en Seattle, tendrán que demostrar que puede volver a hacerlo desde el inicio.

Con información de Reuters