España atribuye más de 1.000 muertes al calor en el segundo junio más caluroso de la historia

FOTO DE ARCHIVO. Turistas y vecinos disfrutan de una piscina ante el aumento de las temperaturas, durante una ola de calor que afecta a gran parte de España, en Barcelona, Cataluña, España

​España registró el mes pasado 1.029 muertes atribuibles al calor, según datos oficiales publicados este ‌miércoles, ya que una ‌ola de calor de cinco días con temperaturas que superaron los 40 ºC convirtió a junio en el segundo más caluroso de la historia.

• Los datos del sistema de seguimiento diario de la mortalidad del Ministerio de Sanidad, MoMo, revelaron que ​este mes de ⁠junio ha registrado el mayor número de fallecimientos ‌atribuibles al calor desde el mismo ⁠mes de 2015.

• Las temperaturas ⁠medias del mes pasado fueron 3,2 grados superiores a lo normal, según la agencia meteorológica AEMET, lo ⁠que lo convirtió en el segundo junio ​más caluroso de la historia, solo ‌por detrás de junio de ‌2025.

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• En el punto álgido de la ola ⁠de calor, el 23 de junio, 35,7 millones de personas —aproximadamente el 73% de la población del país— se vieron expuestas a riesgos para ​la salud ‌debido al calor; el 38% de ellas corría un riesgo elevado.

• Desde 1975 se han registrado 12 olas de calor en junio, la mitad de las cuales se ⁠han producido en la última década.

• Los 13 meses de junio más calurosos desde que se iniciaron los registros en 1961 se han producido todos en el siglo XXI.

• Esto demuestra que las olas de calor aparecen a principios de verano con mayor frecuencia ‌que antes, según ha señalado el portavoz de la AEMET, Rubén del Campo.

• Entre el 1 y el 30 de junio se batieron 165 récords de temperatura máxima —145 de ellos mensuales y 20 históricos— y ‌225 récords de temperatura mínima —180 mensuales y 45 históricos— en las estaciones de medición locales, según la AEMET.

• ‌La primera ⁠ola de calor del verano fue excepcional en el norte del país "no solo ​por la intensidad, sino por la duración y persistencia", añadió la agencia.

Con información de Reuters