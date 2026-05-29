Caso Agostina Vega: el detenido confesó que mintió pero los rastrillajes dieron negativo

El ministro de Seguridad de la provincia de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, se refirió a los avances en la búsqueda de Agostina Vega, la joven de 14 años desaparecida en Córdoba desde hace cinco días. Afirmó que seguirán con los rastrillajes durante toda la noche, aunque explicó que hasta ahora "ninguno dio positivo". Por otro lado, frente al fiscal, el único detenido confesó que mintió en su primera declaración.

En paralelo, el jefe de la cartera de Seguridad advirtió que la búsqueda seguirá "durante toda la noche" con un amplio despliegue de fuerzas de seguridad, que incluye a 200 miembros de distintas fuerzas civiles, drones, un helicóptero y un equipo de canes, entre otros recursos. Analizan al menos 10 pozos y canteras.

El fiscal a cargo, Raúl Garzón, afirmó esta misma tarde que hay pruebas que por el momento "nos dan expectativas de aparición con vida", las cuales se "suman con el tiempo a partir de los relevamientos de información". En esa línea, confirmó la fijación de una zona descampada de 200 hectáreas donde ordenó realizar los rastrillajes que comenzaron esta misma tarde.

Asimismo, los investigadores sostienen que aún existen elementos que permiten mantener abiertas distintas hipótesis y por ello, la búsqueda se mantiene activa en varios puntos considerados de interés para la causa.

Alrededor de las 19.30, Quinteros explicó que los equipos de búsqueda ya comenzaron a trabajar sobre el área que fijó el fiscal e hizo hincapié en que la decisión se tomo dada la consideración de la Justicia en que "podrían existir elementos relevantes" para esclarecer el caso. "Rastrillaremos este sector porque evaluamos que hay elementos de prueba de que, en este lugar, hubo indicios anteriores a su detención, donde se la vio ingresar a la casa -la cual fue allanada esta tarde- y eso ya está comprobado", señaló el funcionario.

El ministro detalló que en los operativos participan efectivos policiales, bomberos, personal del servicio penitenciario, unidades especiales, caballería, perros rastreadores, drones y helicópteros. "Trabajaremos hasta que la encontremos", afirmó, al remarcar que el despliegue se mantendrá durante toda la noche, dado que así "lo dispuso la fiscalía", indicaron.

Uno de los puntos centrales de la búsqueda está concentrado en un sector específico que los investigadores consideran relevante. Según explicó Quinteros, se trata de un triángulo geográfico donde se presume que el imputado pudo haber ingresado el pasado lunes y haber "descartado" algún elemento vinculado a la investigación. Sin embargo, aclaró que hasta ahora no se encontraron evidencias que permitan confirmar esa hipótesis.

"Hasta ahora no hubo resultados positivos. Pero vamos a seguir trabajando hasta que el fiscal lo ordene", sostuvo el ministro. También evitó realizar pronósticos sobre el desenlace de la búsqueda. "Es imposible hacer predicciones. Lo que puedo garantizar es que no vamos a parar hasta encontrarla", aseguró. Por otro lado, negó que hasta el momento haya nuevas detenciones.

Qué dijo Barrelier en su segunda declaración

En la ampliación de su indagatoria, solicitada por el fiscal de la causa, Claudio Barrelier admitió que la niña que aparece en el video es Agostina y que mintió -en primer lugar- cuando aseguró que se trataba de su hija. De esta manera, vuelve a dejar a la vista una nueva contradicción en su discurso.

Por otro lado, según pudo conocer El Destape, el detenido sostuvo que la adolescente habría estado en el domicilio durante la noche del sábado pero que sólo fue media hora y se retiró sola, subiéndose a un auto rojo. Además dijo que mintió para "proteger" a su hija, por miedo a represalias.