¿Vuelven las polainas? El icónico accesorio ochentoso que arrasa

Las polainas largas cubren desde el tobillo hasta la rodilla.

El invierno 2026 traerá de vuelta un accesorio muy popular en los años 80, que muchas personas guardan en sus armarios desde hace tiempo: las polainas. Este complemento, que remite a los tejidos artesanales de madres y abuelas, vuelve a posicionarse como una pieza clave para abrigarse con estilo durante la temporada otoño-invierno.

Las polainas, que originalmente se diseñaban para proteger del frío intenso, se presentan hoy en dos versiones principales. Por un lado, están las polainas largas, que cubren desde el tobillo hasta la rodilla. Por otro, las cortas, que llegan desde el tobillo hasta el empeine del pie. Los modelos actuales cuentan con elasticidad para ajustarse cómodamente a la pierna, aunque en diseños antiguos es común encontrar cierres, botones o cremalleras.

Cómo usar polainas para elevar el look invernal

Aunque existen en varios colores y estilos, muchas personas desconocen cómo incorporarlas bien a su outfit. Por eso, te dejamos tres formas para usarlas y sorprender este invierno:

1. Con borcegos o botas cortas: La manera más clásica de llevar las polainas es sobre borcegos o sobre algunas botas que sean cortas. De hecho, su origen está ligado a la protección del calzado contra el barro, la humedad y el frío. El término "polaina" proviene del francés antiguo poulanne, que hacía referencia a un tipo de cuero de Polonia usado para fabricar este accesorio. Hoy, los tonos negros, chocolate, grises y crema combinan perfecto con botas de cuero o borcegos chunky, creando un look moderno y relajado.

Las polainas tejidas con mocasines aportan un aire juvenil y romántico.

2. Con zapatillas para un estilo canchero: Para quienes buscan un aire más casual, las polainas quedan muy bien con zapatillas de gamuza, lona o deportivas retro. Muchas influencers prefieren modelos tejidos o con efecto piel que aportan volumen y protagonismo al accesorio por encima del calzado. Esta combinación suele acompañarse con joggings, minifaldas con medias térmicas o sweaters oversize, una fórmula que domina las redes sociales.

3. Con guillerminas y mocasines: Una tendencia creciente en pasarelas y redes mezcla polainas con guillerminas o mocasines. Los modelos tejidos, de lana, con detalles como volados o moños, aportan un aire juvenil y romántico. Además, combinan muy bien con polleras tableadas, vestidos cortos y tapados largos, logrando un balance entre lo clásico y lo moderno.

Con borcegos y botas cortas es la forma más clásica de usarlas.

Así, las polainas vuelven a ser más que un accesorio de abrigo; en esta temporada son una pieza clave para quienes quieran marcar tendencia en el invierno 2026, combinando comodidad, historia y estilo en un solo complemento.