Impacto en la televisión por lo que confesó una figura de El Trece: "Me ofrecieron 50mil dólares por sexo"

La declaración que encendió a todos.

Mónica Farro dio una entrevista íntima y sin filtros junto a Rulo Schijman para Infobae, e hizo polémicas declaraciones de su vida íntima. Durante la charla, la actriz habló abiertamente sobre su vida en pareja y cómo transitó su sexualidad en diferentes etapas.

Sin rodeos, recordó la intensidad de una relación pasada y sorprendió con una confesión directa: “Yo era muy sexual… ocho veces con mi marido todos los días durante varios años”, contó, generando impacto por la sinceridad de su relato.

En otro tramo de la charla, Farro se refirió a los prejuicios que históricamente rodearon a las vedettes y reveló una propuesta que recibió y que decidió rechazar. “Me ofrecieron 50 mil dólares por sexo para después perder lo más hermoso que yo tengo, que es un compañero. Ni en pedo”, afirmó con firmeza al explicar por qué priorizó su vínculo sentimental por encima de cualquier beneficio económico.

La reflexión sobre lo que no hizo

Durnate la entrevista, también reconoció que su mirada pudo haber sido distinta en otro momento de su vida. “¿Lo hubiera hecho antes? Sí. ¡Qué estúpida que no lo hice!”, dijo entre risas. “Cuando fui fiel era un touch con alguien que me gustara… es diferente que alguien te pague. Te pagan, sos la prostituta del momento de esa persona. Yo hago lo que yo quiero, no lo que vos quieras que haga”, sostuvo, dejando en claro su postura frente a ese tipo de propuestas.

Farro aseguró que aún hoy continúa recibiendo ofertas similares. “Hasta el día de hoy llegan”, reveló, y sumó una frase que también dio que hablar: “Las que más parecemos somos las más tranquilitas y las que menos parecen son terribles”.

“Yo vivo de mi cuerpo, pero no es que lo uso para eso. Si no tendría apartamentos en Miami, estaría cómoda. No sería una laburante viendo cómo pago las cuentas a fin de mes. Nadie me mantiene; siempre me mantuve yo. Tengo mi casa en Uruguay y en Argentina por mí. Nadie me regaló nada. Yo me pago mis cuentas y no dependo de nadie”, explicó. “Podría ser millonaria, pero elijo ser una laburante”, cerró.