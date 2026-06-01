Así juega la Selección de Ghana, las "estrellas negras" del Mundial 2026

La Selección de Ghana, conocida mundialmente como las "Estrellas Negras", es históricamente uno de los combinados más potentes, dinámicos y respetados del continente africano. Su irrupción definitiva en el plano internacional a comienzos del siglo XXI inyectó una enorme dosis de frescura, potencia física y alegría al certamen ecuménico, consolidando una envidiable fábrica de talentos de exportación.

A lo largo de sus participaciones mundialistas, el conjunto ghanés ha sabido protagonizar epopeyas inolvidables que quedaron grabadas a fuego en las páginas doradas del fútbol global. Con un estilo caracterizado por el despliegue atlético exuberante y un desparpajo técnico natural, la escuadra de África occidental se ha ganado el rol de rival temible para cualquier potencia del planeta.

Alemania 2006 Su debut absoluto maravilló a todos al clasificar a octavos de final tras vencer a la República Checa y a Estados Unidos, cayendo luego dignamente ante Brasil.

Sudáfrica 2010 Firmaron una campaña legendaria al alcanzar los cuartos de final, quedando eliminados de forma agónica e increíble por penales ante Uruguay tras el recordado penal de la mano de Suárez.

Brasil 2014 Quedaron encuadrados en una zona sumamente compleja y se despidieron rápidamente en primera ronda, logrando un meritorio empate ante la campeona Alemania.

Catar 2022 Regresaron a la máxima cita mostrando un fútbol vertical y ofensivo, pero la derrota en la última fecha ante Uruguay sentenció su eliminación en fase de grupos.

Así juega el equipo africano

El director técnico ghanés ha impuesto en las Estrellas Negras una propuesta sumamente moderna, elástica y vertical que busca capitalizar la velocidad natural de sus dirigidos. Su dibujo táctico predilecto se asienta sobre un equilibrado 4-2-3-1, el cual muta con facilidad a un combativo 4-3-3 según el contexto.

Bajo la rigurosa conducción de Addo, Ghana prioriza una transición de defensa a ataque sumamente rápida, explotando los pasillos exteriores con extremos de enorme desequilibrio individual. El orden defensivo en un bloque medio y la agresividad para morder en la mitad de la cancha son pilares fundamentales de su libreto.

El entrenador ha logrado un ensamble perfecto entre la experiencia de sus referentes internacionales y la frescura de una nueva camada que compite al máximo nivel europeo. Esta comunión le otorga al seleccionado una notable disciplina posicional, convirtiéndolo en un bloque corto, rocoso atrás y sumamente directo de contragolpe.

Con Mohammed Kudus como figura, así juega Ghana

El extraordinario, hábil y potente mediocampista ofensivo del West Ham de Inglaterra se consagra como la bandera absoluta, el cerebro y el jugador más determinante de la selección. Kudus es el encargado exclusivo de aportar la pausa justa, la inventiva en el uno contra uno por el carril central y esa pegada excelsa que destraba defensas cerradas.

Cuando el circuito de gestación encuentra la velocidad y el desparpajo de su máxima estrella en tres cuartos de cancha, el ataque ghanés adquiere una verticalidad sumamente letal. Su capacidad para romper líneas mediante la gambeta y arrastrar constantemente marcas dobles libera espacios fundamentales para la llegada de los delanteros.

El engranaje ofensivo diseñado por Otto Addo se potencia notablemente al otorgarle a Kudus total libertad para flotar por todo el frente de ataque como un mediapunta libre. Su tremenda experiencia en la elite de la Premier League y su ascendencia dentro del vestuario le brindan a sus compañeros la confianza necesaria para asumir el protagonismo ante cualquier rival.

Resultados en los Mundiales

2006: 13° Lugar (Octavos de final)

2010: 7° Lugar (Cuartos de final)

2014: 25° Lugar (Fase de grupos)

2022: 24° Lugar (Fase de grupos)

Fixture en este Mundial