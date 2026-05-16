Independiente del Valle vs Libertad: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del grupo H de la Copa Libertadores

Independiente del Valle recibe el próximo martes 19 de mayo a Libertad por la fecha 5 del grupo H de la Copa Libertadores, a partir de las 23:00 (hora Argentina) en el estadio Banco Guayaquil.

Así llegan Independiente del Valle y Libertad

Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

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Últimos resultados de Independiente del Valle en partidos de la Copa Libertadores

Independiente del Valle cayó 0 a 2 ante UCV en el Olímpico de la UCV. Ha ganado 2 de sus últimos cinco partidos y empatado 1. Durante esos cotejos, convirtió 6 goles a sus oponentes y le han marcado 5 en su portería .

Últimos resultados de Libertad en partidos de la Copa Libertadores

Libertad llega a este encuentro con una derrota ante Rosario Central por 0 a 1. Necesita salir de su racha negativa porque tiene 3 partidos sin ganar. En estas jornadas previas, ha sumado un total de 8 goles en contra y 3 a favor.

El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 28 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y Independiente del Valle fue el ganador por 2 a 3.

Los equipos tratarán de escalar posiciones en esta etapa del torneo. Ind. del Valle está detrás del líder del Grupo H con 7 unidades, mientras Libertad se debe esforzar más para cambiar su ubicación: ya que va último al no sumar puntos.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Anderson Daronco.

Fecha y rival de Independiente del Valle en el próximo partido de la Copa Libertadores

Grupo H - Fecha 6: vs Rosario Central: 27 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Fecha y rival de Libertad en el próximo partido de la Copa Libertadores

Grupo H - Fecha 6: vs UCV: 27 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Horario Independiente del Valle y Libertad, según país