São Paulo vs Millonarios: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del grupo C de la Copa Sudamericana

Millonarios y São Paulo se enfrentarán en el Morumbí el próximo martes 19 de mayo desde las 21:30 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 5 del grupo C de la Copa Sudamericana.
Así llegan São Paulo y Millonarios
La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
Últimos resultados de São Paulo en partidos de la Copa Sudamericana
São Paulo igualó 0-0 frente a O'Higgins. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 2 victorias y 1 empate. No le convirtieron goles y registró solo 3 a favor.
Últimos resultados de Millonarios en partidos de la Copa Sudamericana
Millonarios viene de un triunfo 4 a 2 frente a Boston River. En los 3 recientes partidos jugados acumuló 2 triunfos, 1 empate y 1 derrota. Sumó un total de 8 goles y le metieron 5 en su arco.
De los últimos 3 encuentros entre ambos en este torneo, la visita fue la vencedora en 2 juegos y los restantes cotejos han terminado en empate. El último mano a mano en este certamen fue el 28 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026, y sellaron un empate en 0.
Con 8 puntos y 3 goles convertidos, São Paulo buscará seguir en el primer lugar de su Grupo C. Por su parte, Los Azules están en tercer puesto, con 7 unidades y 5 anotaciones.
Kevin Ortega Pimentel fue designado para controlar el partido.
Fecha y rival de São Paulo en el próximo partido de la Copa Sudamericana
- Grupo C - Fecha 6: vs Boston River: 26 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
Fecha y rival de Millonarios en el próximo partido de la Copa Sudamericana
- Grupo C - Fecha 6: vs O'Higgins: 26 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
Horario São Paulo y Millonarios, según país
- Argentina: 21:30 horas
- Colombia y Perú: 19:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas