São Paulo vs Millonarios: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del grupo C de la Copa Sudamericana

Millonarios y São Paulo se enfrentarán en el Morumbí el próximo martes 19 de mayo desde las 21:30 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 5 del grupo C de la Copa Sudamericana.

Así llegan São Paulo y Millonarios

La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

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Últimos resultados de São Paulo en partidos de la Copa Sudamericana

São Paulo igualó 0-0 frente a O'Higgins. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 2 victorias y 1 empate. No le convirtieron goles y registró solo 3 a favor.

Últimos resultados de Millonarios en partidos de la Copa Sudamericana

Millonarios viene de un triunfo 4 a 2 frente a Boston River. En los 3 recientes partidos jugados acumuló 2 triunfos, 1 empate y 1 derrota. Sumó un total de 8 goles y le metieron 5 en su arco.

De los últimos 3 encuentros entre ambos en este torneo, la visita fue la vencedora en 2 juegos y los restantes cotejos han terminado en empate. El último mano a mano en este certamen fue el 28 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026, y sellaron un empate en 0.

Con 8 puntos y 3 goles convertidos, São Paulo buscará seguir en el primer lugar de su Grupo C. Por su parte, Los Azules están en tercer puesto, con 7 unidades y 5 anotaciones.

Kevin Ortega Pimentel fue designado para controlar el partido.

Fecha y rival de São Paulo en el próximo partido de la Copa Sudamericana

Grupo C - Fecha 6: vs Boston River: 26 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Fecha y rival de Millonarios en el próximo partido de la Copa Sudamericana

Grupo C - Fecha 6: vs O'Higgins: 26 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Horario São Paulo y Millonarios, según país