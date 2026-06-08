Luis Majul mandó a trabajar a los fanáticos que participaron de la despedida del Indio Solari en vivo.

La multitudinaria despedida a Carlos Alberto “Indio” Solari se llevó a cabo el domingo 7 de junio en el Polideportivo Municipal José María Gatica, ubicado en el Parque Domínico, partido de Avellaneda y se extendió hasta la madrugada del lunes 8 de junio de 2026. El adiós convocó a medio millón de fanáticos que viajaron de varias partes de Argentina. La masividad del hecho trascendió a los medios tradicionales y el periodista Luis Majul lanzó una serie de comentarios en contra de los fanáticos.

Durante una transmisión de LN+ en vivo, Luis Majul declaró: “Una breve mención, yo sé que es políticamente incorrecta. Che vayan a laburar muchachos, o sea, para salir de la malaria hay que laburar mañana. ¿Te tomas el día? Qué suerte que tenes, la pucha, yo me equivoqué de laburo, hay que laburar de otra cosa”.

Cabe remarcar que el velorio se realizó un domingo y se extendió hasta la madrugada del lunes para que todos los fanáticos pudieran ingresar. Ante una marea de más de un millón de personas y filas que superaron los 8 kilómetros, la familia del músico decidió no cerrar el predio por la noche y mantener las puertas abiertas.

La reacción de Luis Majul ante las críticas de los fanáticos del Indio Solari

La cobertura de la despedida del Indio Solari dejó varios momentos incómodos al aire tras escuchar algunos testimonios de los fanáticos. En este contexto, el periodista Luis Majul reaccionó en vivo ante las palabras de varios participantes de la convocatoria: “A todos estos compadritos, acá está el 'forro' de Majul. Llamame y yo te voy a atender como corresponde. En medio de toda esa muchedumbre es fácil decirle forro a cualquier persona. Fuera de lugar. ¿Vos creés que porque fuiste a celebrar al Indio sos más popular que cualquier otro? ¿Quién te dijo? ¿Qué te comiste, maestro?”.