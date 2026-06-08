El periodista Ernesto Tenembaum remarcó la importancia que tiene la presencia del Indio Solari en la política y lo comparó con otras figuras del oficialismo.

Este fin de semana estuvo colmado por miles de emociones fuertes tras el impacto del fallecimiento de Carlos Alberto Solari (más conocido como el Indio Solari). Tras esta trágica noticia, los fanáticos despidieron al exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en el Polideportivo Municipal “José María Gatica”, ubicado en Villa Domínico, partido de Avellaneda. La propuesta convocó a miles de participantes y esto trascendió a los medios tradicionales. En ese sentido, el periodista Ernesto Tenembaum decidió remarcar la importancia política que tiene el músico en la escena argentina.

Los fanáticos del Indio compartieron testimonios cargados de emoción que lograron traspasar la pantalla. Entre ellos, se destacó el de Ramón, un albañil oriundo de Monte Chingolo: “Me está llorando el alma. Para nosotros los humildes este tipo nos dio el cariño que no nos da mucha gente. Los patrones, la sociedad, los gobiernos. El Indio fue juzgado por millones de cosas, pero a nosotros nos hizo feliz”.

En este contexto, durante una transmisión de Radio Con Vos, el periodista expresó: “Hay algo que sí respeto del peronismo, más allá de la dirigencia, más allá de las experiencias de gobierno. Vos cámbiale la palabra Indio por la palabra Perón, sí algo explica el peronismo, es este testimonio. Uno puede decir ‘bueno vote a Milei porque quiero que cambien las cosas’ pero no va a decir eso de Milei o de Macri o de Videla, ni siquiera de Alfonsín. En cambio, muy probablemente de Perón, Evita, mucha gente y mira, te lo digo contra mí mismo, mucha gente diría esto de Cristina”.

Así fue el velatorio del Indio Solari que convocó a miles de fanáticos

Miles de personas se acercaron al Microestadio Gatica de Villa Domínico, en el partido de Avellaneda, para darle el último adiós a Carlos Alberto “Indio” Solari. El velorio comenzó a las 10 de la mañana del domingo, una hora antes de lo previsto, debido a la masiva convocatoria de seguidores, que formaron una fila de casi ocho kilómetros, extendiéndose hasta las cercanías del límite con la Ciudad de Buenos Aires.

