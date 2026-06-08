"Que su música no pare nunca más": el comunicado final de la familia del Indio tras el velorio

La familia del Indio Solari difundió un comunicado tras la finalización del velorio, que marcó el cierre de una despedida multitudinaria. “Ya está. Todas y todos los que tuvieron la posibilidad de acercarse a despedirlo, lo hicieron", expresaron. "Ahora la lluvia nos nada a todos a casita, a seguir penando por dentro y a recordarlo como era: humano, infinito”, remarcaron y dieron por concluido un homenaje que convocó a miles de seguidores y que se organizó en tiempo récord.

El velorio se desarrolló con detalles oficiales que reflejaron la magnitud del evento: un operativo de seguridad y tránsito especial, la disposición de espacios para que los fanáticos pudieran acercarse, y la coordinación de equipos técnicos y voluntarios que garantizaron el orden. La familia agradeció explícitamente a quienes participaron de la organización “descomunal” y a quienes acompañaron desde distintos lugares.

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El comunicado también aportó un contexto íntimo y recordó que el propio Indio había anticipado que las despedidas eran “dolores dulces”, aunque -según expresaron- no había advertido que esos dolores se prolongarían toda la vida. En un gesto simbólico, destacaron que dejó encendidos el equipo Marshall de su guitarra y el sistema de sonido con el que trabajaba, como una señal de que la música debía continuar más allá de su partida. “Que su música no pare nunca más”, concluyeron, enlazando el cierre del velorio con la certeza de que su legado seguirá vivo en canciones y memorias compartidas.

El Indio Solari y una huella imborrable en el rock nacional

Hablar de Carlos "Indio" Solari es hablar de una de las figuras más influyentes de la historia de la música argentina. Ya sea como líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota o en su posterior carrera solista, su obra trascendió el ámbito del rock para convertirse en un fenómeno cultural, social y hasta político que marcó a varias generaciones.

A diferencia de otras grandes estrellas del rock argentino, Solari construyó su leyenda desde la distancia. Durante décadas evitó los medios de comunicación, rechazó las reglas de la industria musical y apostó por una relación directa con su público. Esa decisión, lejos de alejarlo de la gente, fortaleció un vínculo pocas veces visto en la historia de la música nacional. Canciones como "Ji Ji Ji", "Juguetes Perdidos", "Un ángel para tu soledad", "La bestia pop", "Preso en mi ciudad" o "Todo un palo" se transformaron en himnos capaces de atravesar generaciones. Lo que comenzó como una propuesta contracultural terminó convirtiéndose en uno de los movimientos musicales más convocantes de la historia argentina.

Los recitales ricoteros dejaron de ser simples conciertos para convertirse en rituales colectivos. Miles de personas viajaban desde distintos puntos del país para asistir a cada presentación, generando un fenómeno social que todavía hoy sigue siendo estudiado por periodistas, sociólogos e investigadores culturales.

Tras la separación de Los Redondos en 2001, muchos pensaron que el fenómeno perdería fuerza. Ocurrió exactamente lo contrario. Con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, Solari inició una carrera solista que mantuvo intacto su poder de convocatoria. Sin grandes campañas de difusión, sin presencia constante en televisión y con escasas entrevistas, logró reunir cientos de miles de personas en recitales multitudinarios. Cada presentación se transformaba en un acontecimiento nacional. Fanáticos de todas las edades recorrían cientos de kilómetros para verlo, consolidando una comunidad cultural que excedía lo estrictamente musical.

La influencia del Indio puede encontrarse en decenas de artistas de distintas generaciones. Desde bandas de rock hasta músicos del universo urbano han reconocido la importancia de su obra y la capacidad que tuvo para construir una identidad artística propia. Su legado también se observa en la forma de entender la independencia artística. Los Redondos demostraron que era posible construir una carrera masiva sin depender completamente de los grandes circuitos comerciales, una idea que inspiró a innumerables músicos argentinos.