El periodista Eduardo Feinmann se mostró impactado ante la masividad de la despedida al Indio Solari.

Carlos Alberto "El Indio" Solari falleció el 5 de junio de 2026 a los 77 años en su domicilio de Parque Leloir, Ituzaingó. Tras esta trágica noticia, se llevó a cabo una despedida multitudinaria el domingo 7 de junio en el Microestadio Municipal José María Gatica, ubicado dentro del Parque Domínico, en la localidad de Villa Domínico. El adiós convocó a cientos de miles de fanáticos durante una jornada que se extendió por más de 18 horas bajo la lluvia. La masividad impactó en los medios y en este caso, el periodista Eduardo Feinmann reconoció la importancia que tiene el músico en la escena argentina.

Durante una transmisión de Radio Mitre, el periodista reveló: “Lo que fue el sábado y el domingo la verdad que es una cosa muy conmocionante. Yo la verdad que no me podía despegar de las imágenes de la televisión, la cantidad de gente y los testimonios de la gente que iba a despedir al Indio Solari”.

Asimismo continuó: “Más de 80 cuadras de cola, desde las 10 de la mañana del domingo, una marea humana, había pueblo, sin ninguna duda. 15 mil personas por hora entraron a la capilla ardiente desde las 10 de la mañana hasta que empezó a llover. Aún lloviendo hasta que yo me fui a dormir alrededor de las 22 horas, todavía había gente que entraba en manada”. Luego sumó: “La verdad es un movimiento social y cultural impresionante. Se transformó también en un acto político, sin ninguna duda y además organizado por la política”.

La despedida multitudinaria por el fallecimiento del Indio Solari

Miles de personas participaron del velatorio del Indio Solari en el Polideportivo José María Gatica durante las primeras horas del domingo para darle el último adiós al músico que lideró la famosa banda de rock Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. El evento se convirtió en uno de los homenajes populares más multitudinarios de la historia reciente del país, reflejado en las largas cuadras colmadas de fanáticos sobre la avenida Mitre y las calles vecinas del microestadio José María Gatica, en Villa Domínico.

