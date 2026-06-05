Tras conocerse la noticia del fallecimiento del Indio Solari, Eduardo Feinmann comentó unas palabras emotivas al artista.

Carlos Alberto Solari (más conocido como el Indio Solari), falleció este viernes 5 de junio a causa de un paro cardíaco tras luchar durante varios años contra la enfermedad del Parkinson. Las despedidas al músico se multiplicaron durante toda la jornada para homenajear al líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. En este sentido, el periodista Eduardo Feinmann le dedicó unas palabras sentidas al artista. Mientras que por otro lado, el periodista Luis Majul hizo todo lo contrario.

En una publicación de la plataforma digital X, Eduardo Feinmann citó un tweet del Indio Solari y comentó: “Icono del rock nacional”. Estas palabras rápidamente llamaron la atención de varios usuarios quienes afirmaron que el periodista, antes de la muerte del músico, pensaba algo completamente distinto.

Por otro lado, durante una transmisión de El Observador, Luis Majul expresó una opinión cuestionable sobre el cantante: “Hagámosle el homenaje correspondiente, pero no nos olvidemos que fue eje de múltiples controversias por el tipo de show que hacía y el poco cuidado que había. Sin querer ofender a nadie, y menos en este día, yo lo que tomo del Indio Solari es su música. Y está bien. Y no me hace mal lo que dice”.

El legado inquebrantable del Indio Solari

Este viernes 5 de junio falleció una de las figuras más influyentes en la historia del rock nacional argentino, el Indio Solari, tras luchar durante varios años contra la enfermedad del Parkinson. Su último concierto fue en Olavarría, en marzo de 2017. Luego, en 2023, anunció públicamente el diagnóstico que padecía y reveló su retiro definitivo de los escenarios.

Dejó una huella imborrable en la cultura nacional cuando formó la histórica banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota junto a Skay Beilinson. Desde ese entonces, el grupo reunió varios logros para la música argentina. En el año 2000, los Redondos lograron reunir a 70.000 espectadores en el Estadio Monumental.