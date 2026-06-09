Desgarrador: salió a la luz una foto del Indio Solari un día antes de morir

Gastón Daus, el amigo que cuidó al exlíder de Los Redondos en sus últimos años, compartió una postal inédita sacada horas antes de su fallecimiento.

El dolor por la partida de Carlos Alberto "El Indio" Solari sigue calando hondo en el pecho de millones de argentinos. A pocos días del trágico viernes 5 de junio que enlutó al rock nacional, las redes sociales volvieron a transformarse en un mar de lágrimas. Esta vez, la emoción total llegó de la mano de Gastón Daus, amigo íntimo del cantante y el hombre que lo acompañó y cuidó incondicionalmente en sus últimos años de vida.

A través de su cuenta de Instagram, Daus rompió el silencio con una desgarradora foto inédita sacada el pasado jueves 4 de junio de 2026, apenas un día antes del fallecimiento del mítico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. La imagen caló profundo en la militancia ricotera, pero fue el texto que la acompañó lo que terminó de romperle el alma a todos los fanáticos.

La desgarradora carta de despedida para el Indio Solari

"Hoy escuché: ¡Gavilán! Corrí a buscarte por toda la casa, pero no estabas", arrancó escribiendo Gastón en su cuenta, dejando en claro el vacío inmenso que quedó en la mítica casa de Parque Leloir. "Entré a tu cuarto y ver tus cosas me rompió el alma, porque no estabas. Te extraño tanto, mi amigo. Te amo tanto tanto como nadie es capaz de imaginar", continuó en un posteo que rápidamente se volvió viral y disparó las métricas en las redes.

Daus, que estuvo al lado del Indio en su etapa más difícil batallando contra el Parkinson, le agradeció por el tiempo compartido y la complicidad de más de dos décadas: "Gracias por hacerme vivir los 26 años más lindos de mi vida, por compartir tanto y enseñarme el valor de la lealtad que juntos construimos todo este tiempo".

Para cerrar, el amigo del ídolo popular dejó una contundente promesa que sembró misterio y emoción entre los seguidores de la banda: "PD: Sigo siendo el Gavilán que va decir lo que vos querías, pero no podías. Te amo. Foto: 4/6/26".

Las repercusiones no tardaron en llegar. El posteo se inundó de miles de comentarios de apoyo para Gastón por parte de los fieles seguidores del Indio, quienes agradecieron el amor con el que cuidó al artista hasta su último suspiro. El mito de los 77 años sigue más vivo que nunca, y su entorno empieza a despedirlo en la intimidad.