Tras el masivo último adiós que le dieron un millón de personas este fin de semana en Avellaneda, la Justicia avaló esta mañana la cremación de los restos de Carlos Alberto "El Indio" Solari. Su familia respeterá la decisión que había tomado el ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Según pudo saber El Destape, el juez de Garantías Jorge Rodríguez, titular del Juzgado de Garantías N°5 de Morón, firmó la autorización para que se realice la cremación de su cuerpo. Por su parte, fuentes del Municipio de Lanús informaron que el mítico cantante será cremado en el Cementerio Municipal del distrito, donde además se realizará una ceremonia íntima y privada para su familia y sus amigos cercanos.

En las afueras del cementerio, los fanáticos realizan desde esta madrugada una vigilia en las afueras del cementerio con banderas y carteles para brindarle cariño al mítico músico, fallecido a los 77 años el viernes pasado en su casa de Parque Leloir. Sus seguidores esperan la llegada del cortejo fúnebre con sus restos.

Luego de la masiva despedida que se acercaron a darle sus fanáticos durante todo el domingo y lunes frente a la capilla ardiente dispuesta en el polideportivo Gatica de Avellaneda, su familia inició los trámites para comenzar la cremación de sus restos. La habilitación del juzgado provocaría el inminente cierre de la investigación por averiguación de causales de muerte. Según trascendió anteriormente, su fallecimiento se produjo por un accidente cerebrovascular hemorrágico.

Los detalles del histórico velorio

El biógrafo y amigo del Indio, Marcelo Figueras, relató este lunes pormenores de los diálogos con el presidente de la Cámara de Diputado, Martín Menem, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Según relató Figueras, quien había recomendado hacer el funeral en el Congreso fue Cristina Kirchner, quien enumeró ante la familia Solari los beneficios por la zona, el lugar, los accesos y la plaza. Lo hizo en un llamado desde su casa en San José 1111.

Pese a las intenciones de la familia, Menem se mostró distante, según contó Figueras, y luego comunicó la decisión de negar la intención de que el funeral se lleve a cabo en la Cámara de Diputados. Finalmente, la masiva despedida fue organizado en el municipio de Avellaneda por la provincia de Buenos Aires.