El Gobierno justificó por qué no organizó el funeral al Indio Solari con insólitas excusas de Milei

El Gobierno no intervino en la organización del funeral del Indio Solari. De hecho, se negó a realizarlo en el Congreso, tal cual era el deseo de la familia del artista. La solicitud a Martín Menem no prosperó porque el presidente de la Cámara de Diputados afirmó que no estaban dadas las condiciones de seguridad. Y Manuel Adorni intentó comunicarse con la familia para ofrecer el predio de Tecnópolis. Pero ya era tarde. Sin embargo, este lunes en Casa Rosada se mostraron conformes con las decisiones tomadas.

“Actuamos correctamente, respetando el dolor y a los fanáticos", dijo una fuente de Balcarce 50. Y afirmaron: "No hacemos política con los muertos", en una especie de chicana contra otros sectores de la política que lamentaron el fallecimiento del artista más popular que dio la Historia argentina.

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El biógrafo y amigo del Indio, Marcelo Figueras, relató este lunes pormenores de los diálogos con Menem y Adorni, quien se tuvo que presentar como "jefe de Gabinete". Finalmente, hubo negativa del Gobierno a hacerse cargo del funeral que organizó la provincia de Buenos Aires, el municipio de Avellaneda y La Cámpora, a través de otro amigo de Solari, Máximo Kirchner.

Según relató Figueras, quien había recomendado hacer el funeral en el Congreso fue Cristina Kirchner, quien enumeró ante la familia Solari los beneficios por la zona, el lugar, los accesos y la plaza. Lo hizo en un llamado desde su casa en San José 1111.

Los Solari se convencieron que debía realizarse allí. Pero Menem dio vueltas, según contó Figueras, se mostró distante y luego comunicó la decisión de negarle a la familia que el funeral se lleve a cabo en la Cámara de Diputados.

Las decisiones del Presidente

Milei decidió ni siquiera decretar duelo nacional, como hizo PBA. Axel Kicillof decidió dar 3 días por el deceso del Indio y dejar la bandera bonaerense a media asta. En el Gobierno justificaron la decisión de Milei con excusas llamativas. El Presidente cree que "no hay que imponerle a la gente que se hable días de una persona".

Según confiaron en el Gobierno, Milei les dijo a los suyos: “Yo no les voy a imponer que hablen de Rotbard porque sea el economista más importante de la historia”, en referencia a Murray Newton Rothbard, un norteamericano intelectual de la economía mundial que el Jefe de Estado argentino admira.

Además, el Presidente afirmó en privado que cree que "muchos en el país no querían que sea haga el duelo nacional por la muerte del Indio", según confiaron fuentes del Gobierno.

Milei se abstuvo de hacer comentarios en sus redes sociales sobre la partida del Indio. Apenas pocos funcionarios escribieron sobre el tema. El más locuaz fue el cineasta oficial, Santiago Oría, quien destacó al artista pero criticó su postura política.