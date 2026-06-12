​Este infierno está encantador y no están invitados todos

Ahora sí, mi regalo a los que pidieron que escribiera, aún desconfiando de mi propia mano​ ​para esto. También abusando del recurso de la viralidad sabiendo que esto es efímero.​ ​Después de esta semana seguramente mi teléfono vuelva a la calma de siempre y use mi​ ​tiempo para estar en silencio, otra vez, así que mejor coronar estos días así.​

Rotos, fisurados, marginales, postergados. Me cansé de intentar definir aquello que se ve.​ ​Siempre me fue más fácil desguazar mis pensamientos graficándolos. Esta vez el gráfico ​​me dio el pensamiento y la palabra después. ​Esos que los bonitos y educaditos desprecian, los negros cabeza que ponen las patas en la​ ​fuente, los crotos que arrastran el carro para juntar cartones. Las putas esas que llevan a​ ​los gurises a las marchas, las gordas de mierda que bailan y encima no tienen vergüenza.​ ​Los faloperos, esos que no tienen ni dientes. La familia esa, la de villeros que se ponen el​ ​chulengo en el medio del cordón a vender choripanes. El viejo loco que vive en la plaza y ​vive chupando. Aquella que cuando la dejaron se fue al hospital y quedó así, loquita. ¿Te​​ acordás de que de chica le encantaba llamar la atención? Se intentó matar cuando la​ ​dejaron, quedó así, qué se yo, falladita. Y aquél, ese que está en silla de ruedas, no, el que​ ​nació discapacitado no, no nos importa. Aquel te digo, el que quedó así cuando le metieron​ ​un par de tiros.

Debe haber algo importante, que están todos estos fisuras juntos en el​ ​mismo lugar. Algo los hace bailar llorando, revolear cerveza y mojarse esa ropa sucia.​ ​Hay uno ahí que está saltando y tiene una remera que dice algo de “Justicia por Walter​ ​Bulacio” y también está llorando, no entiendo. Y mirá allá, una nena baila algo que dicen​ ​Ñam Fi Fruli Fali Fru o una pleotudez así, baila y está rodeada de villeros que la aplauden y​

​le abren el espacio encima para que siga, Dios mío.​

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Desmerecidos de la humanidad ajena. El Indio nos hizo merecedores de su poesía, nos dió​ ​su obra maestra y con ella el poder de transformar nuestra vida.​ ​Por ejemplo: cuando un depresivo, un suicida, tiene en su cabeza un loop que no descansa​ ​de pensamientos dañinos y sólo se frena cuando se sienta a escuchar y estudiar para​ ​aprenderse las letras, que no entiende, y tiene que volver a escuchar una y otra vez. ¿Acá​

​dice “mis amores refugié en el arcón del amor propio”? ¿Arpón? La voy a escuchar otra vez. ​¿Capón? Bueno, no sé, como sea, escuchar tantas veces hasta entender qué quiso decir,​ ​por un momento sacó al depresivo de ese daño propio de su dolor.​

Ese es mi caso. Estos días de tantas notas, conté esta historia en tercera persona, como un​ ​mensaje que me había llegado de una chica. Esa chica soy yo y el mensaje no me lo​ ​mandó nadie. No existe. Fue mi forma de reconocer que “parezco más grande” porque esos​ ​años de mi vida estuve tan reventada mentalmente que si, experimenté “cosas de la vida”.​ ​

Hace dos semanas estábamos con una amiga y sus amigas en un bar de Santa Fe por​ ​entrar a ver “Bravos Muchachitos” (imaginate tener tantas bandas tributo en vida) y una de​ esas gurisas me dijo que, al decirle mi edad, quedó sorprendida y pensó que al menos tenía​ ​10 años más. “Es que tenés mucha edad de sabiduría” me dijo y yo solo dije que me lo​ ​decían seguido, pero por dentro me dolió como todas las veces que recibo esa devolución​ ​cuando contesto “27” porque sé la respuesta del por qué.​

Lo que me lleva a otra cosa. Los comentarios a cada posteo de mi video resaltan una​ ​reacción “inocente colectiva” sobre mi forma de hablar y cómo me veo. Básicamente hablo​ ​como una persona que accedió a la educación institucional y soy blanca.​ ​Ya tuve una experiencia con este tema. El 13 de junio de 2025 habíamos salido con un​ ​grupo de compañeros a pintar con aerosol “Magnetto hijo de puta. Con Cristina no se jode”​ ​después de escuchar su injusta condena. Se terminó la intervención de arte urbano cuando​ ​nos paró la policía, nos detuvo, nos retuvo bajo la lluvia con frío, nos esposó y nos abrió un​ ​legajo por daños. No nos trataron mal. Nos trataron como tratan los yutas. Imponiendo ese​ ​pechito inflado por el chaleco lleno de cápsulas de gas pimienta, con sus voces finitas y sus​ ​peritas afeitadas levantaditas. Pero no nos trataron como a los que les tienen hambre, a los​ ​portadores de rostro. Así que me caen para el culo esos comentarios de “que linda chica,​ ​vieron que no hace falta hablar mal” y la verdad es que yo soy muy mal hablada y además​ ​me encanta serlo.​

El Indio nos invita a todos a ser parte de una fiesta que incomoda a los que no están​ ​invitados. No saben qué buen cumple se pierden, cuantos abrazos, cuantos bailes, cuántos​ ​amigos. Y mejor que se lo pierdan. ​Él hablaba de cuidar el estado de ánimo en los 80, cuando a la par corría el “algo habrán​ ​hecho” y “hay que escuchar los dos lados de la historia”. El tipo no le hablaba a los Majul, a​ ​los Trebucq. Le hablaba a los que, torturados, violados y traumados, lograron salir de un​ ​centro de clandestinidad al que habían entrado con sus amigos, novias, hermanos y​ ​salieron solos. Algunos salieron hasta sin su alma.​ ​Más adelante les habló a los que entraron en un vientre y salieron envueltos en alguna​ ​manta para terminar en una casa como quien junta a un perro sarnoso de la calle. A los que​ ​nunca probaron la leche de su mamá ni jugaron a ponerse la corbata de su papá.​ ​Le pidió a su público, años después, que se acercaran a las Abuelas de Plaza de Mayo para​ ​hacerse un test de ADN si habían nacido entre 1976 y 1983.​

Yo tengo 27 años, estas historias me son ajenas en cuerpo. Pero hay un anexo acá donde​ ​al final todo termina teniendo sentido.​En la nota principal que me hicieron y de dónde surge todo esto, dije que Los Redondos​ ​sonaban de fondo en mi vida y en ese momento no estaba recordando un momento​ ​específico, pero me acordé de una concentración en el Tribunal Oral en lo Criminal y​ ​Federal de mi ciudad en el año 2018. Estabamos escuchando una de las declaraciones​ ​sobre el caso de los mellis Valenzuela Negro. Sabrina fue quien recuperó su identidad en el​ ​año 2008 y desde entonces ha estado buscando a su hermano mellizo. Ahí sonaban las​ ​canciones de Los Redondos, salían de un megáfono apoyado en una trafic. Ese día​ ​particular que recuerdo, estaba Taty Almeida con los militantes en la calle.​

​A la par de esto yo estudiaba la Licenciatura en Trabajo Social de UNER, pero por esos días​ habíamos tomado la facultad para reclamar por el presupuesto universitario. Pareciera que​ estoy hablando de hoy, pero no. Fueron Macri y Milei. La misma leche cortada. Si, también escuchábamos las canciones del Indio en la facultad.​ ​Después dejé y empecé un curso para aprender lengua de señas en mi facultad pero no​ ​daba ningún título. Así que ahora quiero estudiar la Tecnicatura en Interpretación de Lengua​ ​de Señas Argentina - Español. ¿Sabían que el Indio en sus recitales pasaba en pantalla​ ​gigante su nombre, letra por letra, en lengua de señas? Viste, no te para de sorprender.​

Es imposible hablar del Indio sin hablar de uno mismo, y es imposible hablar de uno mismo​ ​sin hablar del Indio. Disculpen tanta autorreferencia. Quiero al menos intentar concluir esto que escribo, pero es la primera vez que lo hago y no​ ​conozco los límites de la escritura para donde sea que muestre esto. Alguna red social,​ ​algún medio digital, un blog, ni idea. Escribo y ya.​

Estos muchachitos que desprecian a los rotos y lo dicen al aire en un canal de televisión​ ​como si ese odio no rebotara en una señora que después lleva a su nieto de nueve años a​​un funeral para reírse de los negros de mierda que están llorando dolidos por su pérdida,​ ​estos ensobrados resentidos por su incapacidad de conmoción por lo intangible de la vida,​ ​exponen en sus ojos dilatados con cejas inquietas un real temor a que estos negros de​ ​mierda, estos fisuras, rotos, putos, discapacitados, trolas, suicidas, nos organicemos y de​ ​una puta vez usemos nuestra rebeldía pesada de tanto dolor para ordenar al país de abajo​ ​para arriba.​

​Les tienen miedo a las pasiones que despiertan nuestros dolores y nuestras miserias​ cuando nos atrevemos a exponerlas. Tienen miedo porque saben que nos corre la misma​ ​sangre llena de argentinidad que los que ya hicieron el quilombo antes. Y saben lo que pasa​ ​cuando muere un intérprete de esa argentinidad.​ ​Tampoco serán invitados a esta fiesta cuando todo reviente.​

A los que leyeron hasta acá y no entienden por qué carajo alguien que nunca dio una nota​ ​televisiva o daba discursos en sus recitales logra que tanta, pero tanta gente se movilice a​ ​dedo, en silla de ruedas, sin entrada, con un par de zapatillas rotas mientras estaba con​ ​vida y exactamente lo mismo cuando muere: sean bienvenidos todos al show de la linda fe​ ​sonriente.​

​Empezá por donde te parezca, cualquier álbum (Porco Rex es por donde yo lo haría si​ tuviera que escucharlo por primera vez de nuevo), permitite lo que dure para escuchar sólo​ ​uno de sus discos sin poner pausa y sin apurarlo. Si querés tené el diccionario a mano para​ ​intentar entender alguna que otra palabra, pero te recomiendo que no te preocupes por​ ​entenderlo todo. Es mejor imaginarlo y asumir.​

Quizás así, si te contagiaste esto y querés seguir escuchando sin parar, vas a entender que​ un tipo que no hablaba con su público por horas, en realidad nos regaló lo más sensible de​ un humano: su ternura.​ ​Escribió y nos regaló su sensibilidad para hablar del amor, de la muerte, la vida, la juventud,​ ​la rebeldía. De todo, todo.​

Damas y caballeros: esta es la ceremonia de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Los​ ​Fundamentalistas del Aire Acondicionado y El Míster y Los Marsupiales Extintos. Y si algo​ ​de todo esto te conmueve, estás invitado. Sacate el calzado, tené unos pañuelitos cerca y​ ​tené a mano lo que te seduzca más, porque vas a bailar, llorar y querer salir a cuestionarlo​ ​todo en este país. Hasta a vos mismo y qué carajo hiciste con tu vida. Si debiste haber sido​ ​más rebelde, amado más, hacer más cagadas divertidas y peligrosas, escribir alguna pared.​ ​Vas a querer escribirle a esa piba que te dejó la cabeza recalculando hace dos, cinco,​ ​quince, treinta años.

​Y si las cosas salieron bien, vas a entender por qué se les llama “misa” a esos rituales que​ ​comenzaban desde el momento que Carlos Alberto Solari anunciaba una fecha. Ritual que​ comenzaba desde que se juntaban a pintar una bandera y terminaba cuando dormían quién​ ​sabe cuántos días después. Entenderás así por qué le dije “Dios de los rotos” y por qué la​ ​masa argentina pasó unas pascuas ricoteras de casi cuatro días debajo de la lluvia​ ​cuidando a su Ángel de los Perdedores.​

​Amén y buen viaje. Gracias por cambiar mi vida.​