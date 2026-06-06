Despedida al Indio Solari: confirmaron cómo será el velatorio en Avellaneda y hasta cuándo se podrá ir.

El Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos AIires, Javier Alonso, y el Jefe de Gabinete Carlos Bianco brindaron detalles de cómo será el último adiós al Indio Solari. En diálogo con C5N, los funcionarios informaron cómo se desarrollará el velorio público al ídolo popular en Parque Domínico de Avellaneda.

Cómo será la despedida al Indio Solari en Parque Domínico de Avellaneda

El Jefe de Gabinete de PBA, Javier Alonso, aseguró que la despedida al Indio Solari en Parque Domínico de Avellaneda "puede durar más de un día". El funcionario compartió detalles de los preparativos: "Estamos trabajando desde ayer la mañana con todo el operativo de parque Leloir, el traslado del indio para su autopsia, la vuelta a su casa para ese último adios más intimo".

El velorio público del Indio Solari será en Parque Domínico de Avellaneda.

Por su parte, Carlos Bianco, Ministro de Seguridad de PBA, informó que van a haber varias formas de participar, dado que la quienes se acerquen van a poder acceder a pantallas donde se estará transmitiendo el velorio. Asimismo, aseguró que "van a haber puestos sanitarios, baños químicos y agua".

Siguiendo esta línea, Alonso sostuvo que "es un desafío muy importante, un orgullo que nuestra provincia de bs aires por decisión de nuestro gobernador junto a la municipalidad de avellaneda podamos acompañar a la familia que decidió que el último adios del indio sea aquí".

Cómo llegar a Parque Domínico desde CABA

Para llegar a Parque Domínico desde la Ciudad de Buenos Aires la opción más recomendada es el Tren Roca. Hay que tomarse el tren desde la estación Constitución con destino a La Plata y descender en la estación Villa Domínico. Desde allí, el parque se encuentra a pocas cuadras de distancia, por lo que el último tramo puede realizarse a pie.

También es posible llegar en colectivo con las líneas 17, 22, 98, 129, 148 y 197, cuyos recorridos pasan por las inmediaciones de Parque Domínico.

Para quienes prefieran llegar en auto desde la Ciudad de Buenos Aires, una de las rutas más directas es tomar la Autopista Buenos Aires–La Plata y luego acceder al partido de Avellaneda a través de las salidas que conectan con la avenida Bartolomé Mitre.

También es posible cruzar por el Puente Pueyrredón y continuar por esta arteria principal hasta la altura del 4700, donde se encuentra Parque Domínico. El tiempo de viaje varía según el tránsito, pero generalmente demanda entre 20 y 40 minutos desde el centro porteño, aunque con el último adiós al Indio Solari puede llevar más tiempo.