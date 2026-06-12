El mensaje de Viru a días de la muerte del Indio Solari: "A la rebeldía no se renuncia"

El mensaje de Viru Solari a días de la muerte del Indio: "A la rebeldía no se renuncia".

A días de la muerte del Indio Solari, su compañera Virginia Mones Ruiz, conocida como "Viru", habló por primera vez. Viru y el Indio estuvieron juntos durante 45 años y tuvieron un hijo, Bruno. A través de su cuenta de Instagram, aquella expresó: "Gente querida, Bruno y yo tenemos una lista interminable de personas que se ofrecieron genuinamente y a la que queremos agradecer".

En tanto, Viru le agradeció a "Martín, Martita Garín, Gastón Dau y Patricia, que nos acompañaron el primer espantoso momento", y sumaron: "JJ y Marcelo, sus grandes amigos, que estuvieron y están siempre". En este sentido, Viru y Bruno le dieron las gracias al equipo legal que los acompañó: "Nuestros abogados, Gustavo Triemstra y Federico González Guione, que nos respaldaron todo el tiempo", y "Máximo, Facu, Joaco, Wado", quienes organizaron la despedida.

El agradecimiento de Viru a Axel Kicillof y el pueblo

Viru, a días de la muerte de su compañero, le agradeció al gobernador de la Provincia de Buenos Aires, que se encargó de llevar adelante la despedida del Indio: "Gracias a nuestro gobernador Axel (Kicillof), que aportó con todo su persona". En este sentido, agregó: "A los maravillosos bomberos de Avellaneda, Quilmes, Lanús. ¿Qué decirles? Ustedes saben", y "a nuestros queridos vecinos del bar, que soportaron todo el despliegue de esos días complicándoles la vida".

Viru dejó un mensaje a días de la muerte de su compañero.

Por último, la compañera del Indio Solari le agradeció al pueblo: "Y bueno, a ustedes, a su querido público, a su amado público, que nunca dudó de su respaldo, comportamiento y amor, que hicieron que su despedida fuera un orgullo y una emoción inconmensurable". Y cerró: "Honrémoslo cuidando nuestro estado de ánimo, abrazándonos y sin bajar los brazos, porque a la rebeldía no se renuncia. Los amamos".

La partida del Indio Solari fue tan dolorosa como un momento de comunión para el pueblo argentino. En tiempos de crisis social y económica, donde el individualismo prima, momentos como los compartidos en Plaza de Mayo y Villa Domínico, con música, tristeza y alegría por igual, son un trampolín para despegarse del fondo y seguir luchando por un país como con el que el músico soñó.