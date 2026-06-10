El dato clave del sueldo del hijo del Indio Solari que desnuda la fake news

La totalidad de los ingresos percibidos por el hijo del músico son donados al Garrahan.

El luto nacional por la muerte de Carlos Alberto “Indio” Solari, vocalista de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, intentó ser empañado a través de la utilización de información pública para atacar al hijo del ídolo popular, Bruno Solari. La campaña maliciosa comenzó tras una publicación de El Disenso, un portal de orientación conservadora, que difundió datos sobre la situación laboral de Solari sin mencionar que la totalidad de sus ingresos son donados al Hospital Garrahan.

Según los datos publicados desde la cuenta de X de ese medio y divulgada también por la Revista Noticias, el único hijo del músico trabaja desde hace un año como empleado de planta permanente en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, con un sueldo de $833.652. Pero la información difundida contiene imprecisiones sobre la situación laboral de Bruno, según fuentes legislativas consultadas por El Destape.

De acuerdo a fuentes del bloque de Fuerza Patria (FP) de la Legislatura bonaerense, Bruno Solari no integra la planta permanente de la Cámara, sino que trabaja en el área de comunicación del diputado Facundo Tignanelli y la totalidad de los ingresos percibidos por esa tarea son donados al principal hospital pediátrico del país, que atraviesa una difícil situación financiera debido al ajuste del Gobierno Nacional. “Es muy aplicado y responsable”, subrayaron a este medio desde ese espacio político.

La publicación se viralizó rápidamente entre usuarios y cuentas afines al oficialismo libertario en medio de las repercusiones por la muerte del histórico líder de Los Redondos y fue utilizada por usuarios para cuestionar a la familia Solari. Sin embargo, desde el entorno legislativo consultado por este medio sostienen que la difusión omitió información relevante sobre la situación laboral de Solari y el destino de los ingresos que percibe por su trabajo.

La controversia reabrió además el debate sobre la utilización de registros públicos para exponer datos personales en momentos de alta sensibilidad social. Mientras los impulsores de la denuncia sostienen que se trata de información de acceso público, la difusión del caso buscó instalar una lectura sesgada en medio del duelo por la muerte del artista.

Hasta el momento, ni Bruno Solari ni la familia del cantante realizaron declaraciones públicas sobre la polémica. En tanto, las publicaciones que dieron origen a la controversia continúan circulando en redes sociales acompañadas de interpretaciones contrapuestas acerca de la situación laboral del hijo del músico y el destino de los fondos percibidos por su trabajo en la Legislatura bonaerense.