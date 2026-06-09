Siguen los homenajes: las conmovedoras fotos de la escuela a la que fue el hijo del Indio Solari

El Colegio Milton homenajeó al Indio Solari.

La muerte de Carlos Alberto "El Indio" Solari continúa generando muestras de respeto y conmoción en diversos ámbitos de la sociedad. En esta oportunidad, la comunidad educativa del Colegio Milton, institución a la que asistió el hijo del líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, se sumó a los homenajes con un emotivo registro fotográfico que visita el paso de la familia por las aulas.

A través de una publicación en sus canales oficiales, el establecimiento escolar difundió una serie de imágenes inéditas que muestran al emblemático músico en su rol de padre, participando activamente de distintos actos y actividades pedagógicas junto a su esposa, Virginia "Viru" Solari, y el hijo de ambos, Bruno.

"Con profundo respeto acompañamos a Virginia, a Bruno y a toda la familia Solari en este momento de dolor por el fallecimiento de Carlos Alberto Solari", expresaron desde la institución en el texto que acompañó las postales, visibilizando una faceta íntima y sumamente humana del reservado artista.

El colegio detalló que la relación con el entorno del cantante se extendió por casi una década, dejando una huella imborrable en el personal docente y en los directivos de la entidad. "Durante nueve años compartimos junto a ellos el recorrido escolar de Bruno en nuestra Comunidad Educativa, desde Sala de 3 hasta su egreso de 6° año de Educación Primaria en 2012, construyendo un vínculo que permanece en el recuerdo de quienes formamos parte del Colegio Milton", concluyeron.

Posteo del Colegio Milton.

La publicación no tardó en despertar la emoción de los seguidores del universo ricotero, quienes celebraron la calidez del recuerdo y la posibilidad de vislumbrar al ícono del rock nacional compartiendo la cotidianidad y el crecimiento de su hijo como cualquier otro miembro de la comunidad escolar.

Posteo del Colegio Milton

El multitudinario adiós al Indio Solari

La despedida del Indio Solari congregó a una multitud histórica en la localidad bonaerense de Avellaneda. Cerca de un millón de seguidores de diversas generaciones se movilizaron hasta el Polideportivo Gatica para brindar el último adiós al exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, consolidando una de las muestras de convocatoria más significativas en la historia de la cultura y el rock argentino.

Fuentes oficiales de la provincia de Buenos Aires confirmaron que la cifra total de asistentes rondó el millón de personas y, de ese total, aproximadamente 500.000 lograron ingresar a la capilla ardiente para despedir los restos del músico.

Las exequias se extendieron por un lapso de veinte horas continuas: la ceremonia comenzó a las 10 de la mañana del domingo y concluyó alrededor de las 6 de la mañana del lunes, una vez que la totalidad de la fila de ingreso completó el recorrido. Tras el cierre, la familia del cantante emitió un comunicado a través de la plataforma X para agradecer el acompañamiento y recordar la dimensión humana e infinita del artista.