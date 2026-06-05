Murió el Indio Solari: torturado en dictadura, qué significa Patricio Rey, el día que conoció a Evita y curiosidades de su vida

El país entero no sale de su conmoción luego de enterarse de la muerte del artista que más supo emocionarlo. El Indio partió a tierra desconocida luego de dejar como legado un tendal de sucesos extraordinarios, algunos muy conocidos y algunos a medio ocultar en la bitácora de recuerdos innumerables.

Un 17 de enero de 1949 nacía en la ciudad de Paraná Carlos Alberto “Indio” Solari, y el resto fue historia pura. El artista es considerado uno de los ídolos populares de mayor impacto en nuestro país y el ícono más preponderante de la cultura rock. Aunque el delirio por las canciones obnubile su figura, hay curiosidades que pocos conocen del exlíder de Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Y crean, en sus 73 años ha experimentado situaciones que van desde lo risueño hasta lo más oscuro.

A lo largo de su carrera, el Indio dio entrevistas que revelan datos curiosos y que se pierden ante la obra artística que fagocita todo por el fervor del "rocanrol del país". Además, en 2019 sacó a la venta el libro “Recuerdos que mienten un poco”, el cual repasa detalladamente las memorias de su vida. Desde la fotofobia hasta haber sido director de un Hogar de Niños, pasando por la tortura en dictadura y los brazos de Eva Perón. Solari es una bitácora de experiencias que merecen ser repasadas a través de estos extractos.

Su origen, Evita y la Revolución Libertadora

Su papá era José Solari, oriundo de La Pampa. Trabajó toda su vida en el Correo y eso lo obligaba a viajar por el país. Ese recorrido nómade derivó en que conociera a la mamá del Indio, Celina Estelita Choy. Ella era hija de un vascofrancés que la abandonó en la ciudad de Río Colorado, en Río Negro.

Originalmente, la idea de “Chicha” (apodo de Celina) era que Solari se llame Norman, pero finalmente primó la idea de nombrarlo Carlos Alberto. Indio tiene un hermano 10 años mayor, Jorge Solari, quien se dedicó a la carrera militar.

Años después, la familia se mudó de Entre Ríos a la provincia Santa Fe. Allí se dice que Eva Duarte lo tuvo en brazos durante una visita de la esposa de Juan Domingo Perón, a quien él llama “la hermosa muchacha de Los Toldos”. Según el Indio, si no hubiera puesto a sus padres en la tapa de su último disco “El ruiseñor, el amor y la muerte”, habría colocado a Evita como protagonista.

Cuando se efectuó el golpe de Estado llamado “Revolución Libertadora” en 1955, tenía seis años y sus padres fueron a buscarlo corriendo a la escuela donde se encontraba porque los aviones de la armada pasaban por encima e iban a bombardear el Regimiento Séptimo de Infantería de La Plata, que se ubicaba muy cerca.

Cómo conoció a Skay y la tortura en dictadura

Eran tres los hermanos Beilinson: Daniel, “el Negro” Guillermo y Skay. La novia del Negro era amiga de Andrea, pareja del Indio en ese momento. A partir de allí, creció su amistad con quien compartía la pasión por el cine. De hecho, años después, el Negro fue quien diseñó el primer videoclip de Los Redondos, “Masacre en el puticlub”.

A su vez, al Indio le presentaron a Skay, quien ya había tenido otras bandas que se enfocaban en hacer covers de canciones en inglés. Junto con Solari hicieron la banda sonora de una película de su hermano mayor. Desde ese momento empezaron a tocar juntos, el caldo prebiótico ricotero.

Para esa época, Solari estaba instalado en la ciudad de La Plata. Una noche, estaba reunido con amigos en su casa de City Bell, salió a fumar y vio policías. En plena dictadura cívico-militar, los agentes ingresaron a su hogar y se llevaron fotos de shows de Patricio Rey. Además, detuvieron a todos los que estaban allí presentes y tres fueron enviados a un calabozo. Al Indio lo torturaron con una picana y horas después fue liberado. El motivo burocrático que firmaron los policías para justificar la persecución fue “Investigación de antecedentes”.

¿Qué le gusta al Indio del Rock argentino?

Aunque no le agrada demasiado el rock nacional, al que consideraba en su mayoría como “boleros rápidos”, ha expresado ciertas afinidades musicales en el ámbito local. Valoró los dos primeros discos de Almendra y Manal. De hecho, consideró que “Avellaneda blues” es maravillosa.

También dijo que le gustaban algunas letras de Charly García, de Andrés Calamaro y Fito Páez. Según su mirada, la melodía de “Será” de Las Pelotas es grandiosa y Sumo era muy atrayente por la performance de Luca Prodan en el escenario.

¿Por qué el nombre Patricio Rey?

En su casa de La Costa, una tarde Solari revisaba un recetario que había editado Royal, la famosa marca de postres. Allí inventaban a una cocinera ficticia dibujada, quien presentaba las recetas. Su nombre era Patricia Rey. La idea era crear un personaje que no fuera nadie puntual de la banda, un padrino que podía encarnar en cualquier cosa.

De dirigir un Hogar de niños a rechazar a Charly García

En Buenos Aires, su hermano Jorge había tomado dirección de un Hogar de Niños en el barrio de Once, sobre la calle La Rioja. Necesitaba una mano derecha y Carlos Alberto se encontraba en complicaciones económicas, ya estando con Virginia, su actual pareja. Fue durante ese lapso cuando se le empezó a caer el pelo definitivamente. Para el lamento de los niños, llevar adelante dos vidas paralelas hizo que ya no pueda sostener el ritmo de supervisor en el hogar.

Para los principios de la legendaria banda, Charly García se ofreció a producir un disco, pero el Indio le dijo que no. Para él, los productores de ese momento buscaban que los discos sonaran como ellos mismos querían, según sus gustos particulares. Solari quería aprender por su cuenta para evitar este tipo de situaciones.

Ñan fri frufri, Jijiji y la fotofobia

Uno de los temas más peculiares de Los Redondos es "Ñam fri frufi fali fru”, del disco Gulp y editado en 1985. Parecen onomatopeyas sin sentido alguno, pero hace poco tiempo el Indio reveló su significado: “Era un juego, a partir de la experiencia con una señorita que me daba besos y decía esa frase que me causaba gracia”.

Por otra parte, otro enigma fue el impacto de “Jijiji”, una canción que se convirtió en “el pogo más grande del mundo” para cada concierto del Indio y que genera asombro internacional ante los innumerables videos de youtubers reaccionando a esa multitud enajenada. Según Solari, el tema se relaciona a la droga, la paranoia. Posee una marcha muy convocante, una narración de un suceso horrible, una pesadilla que a la vez representa una realidad.

Otro dato curioso es que cuando la banda comenzó a tener popularidad, el Indio empezó a mostrarse con lentes negros. Lo cierto es que padecía una leve fotofobia. Nunca le gustaron las poses, los flashes de las cámaras, le generaba vergüenza y, en parte, era uno de los motivos por los cuales nunca fue a la televisión.

El encuentro con Luca Prodan, Martín Carrizo y la hepatitis que casi lo mata

El 23 de mayo de 1987, Patricio Rey se presentó en el pub Cemento y contó con la presencia del líder de Sumo, Luca Prodan, algo poco habitual para el hermetismo que caracterizaba a los redonditos. El Indio compartió escenario con él, pero su relación artística fue incluso más allá.

Una tarde, Luca pasaba por la casa de Poli, la mánager de Los Redondos, y se llevó un papel donde estaba escrita “Mejor no hablar de ciertas cosas”, una mítica canción de Sumo. Al Indio nunca le molestó y hasta sostuvo que la versión del extranjero era mejor que la ideada por él y Skay.

Otro encuentro significativo en su vida fue Martín Carrizo, quien se desempeñó como baterista y mano derecha de Solari en el diseño de sus últimos tres discos, trabajando en el estudio. La historia los conectó desde un principio, aunque ambos no lo supieran.

Los Redondos solían tocar en una sala de ensayos que se ubicaba en el barrio porteño de Chacarita. Ese lugar también lo frecuentaba un adolescente Carrizo, quien oía día a día la poesía y melodía puesta en práctica por la banda. Un día, estaba pactada la prueba de un aspirante al puesto de baterista. Sin embargo, la hora señalada para el encuentro había pasado y el tiempo de espera se prolongaba. Entonces, como Solari sabía que Martín tocaba y lo veía siempre cerca del lugar, le ofreció probarse para que sume una experiencia.

La emoción de Carrizo era indescriptible, pero cuando se posicionaba para iniciar la sesión llegó Walter Sidotti con las manos engrasadas porque se le había roto la moto, motivo por el cual se demoró. Finalmente, Sidotti iba a asentarse en la formación más reconocida de la banda. A pesar del desencuentro, Martín tendría su revancha décadas luego.

Aunque muchos no lo sepan, Solari contrajo hepatitis en el 2004 y casi le cuesta la vida. Sin la presentación de ningún síntoma, se realizó un chequeo de rutina y le detectaron el virus. Los médicos le afirmaron que las chances de sobrevivir eran del 50%, pero afortunadamente el tratamiento dio resultado.

El casi encuentro con Maradona, los fundamentalistas y la firma de los discos

En 2005, el astro Diego Maradona condujo un programa propio en Canal 13: “La noche del 10”. Los invitados eran de calibre internacional y las principales figuras del país desfilaban por allí. Por supuesto, el Indio fue uno de los apuntados. Fue Claudia Villafañe quien se comunicó con el entonces mánager de Solari, Julio Sáez, para que acudiera al programa. Aunque lo consideraba un genio, la televisión significó una barrera infranqueable para que se produzca el encuentro de ídolos.

¿Por qué su banda actual se llama Los fundamentalistas del aire acondicionado? Así lo explicó el mismo: “El fundamentalista soy yo, viví mucho en la playa, pero de grande pasé al culto de la temperatura ideal. Era una broma, nunca pretendió ser otra cosa, no había sostén intelectual”.

Al revisar sus discos en la etapa solista, jamás aparece el nombre Indio Solari, sino que la autoría de la obra es adjudicada a seudónimos que refieren a él, como “Caballo loco” o “El fisgón ciego”. La razón fue por un convencimiento de terceros hacia el Indio en el arranque de su nuevo proyecto, algo que incomodaba a su mánager, quien debía aclarar en la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música que realmente estos personajes se trataban de Solari.