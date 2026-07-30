Milei le sacó a los jubilados casi $ 150 mil por el bono que paga la Anses

El Gobierno oficializó este jueves el otorgamiento del bono previsional de $ 70.000 en agosto para jubilados que perciban el haber mínimo y para pensionados, con lo cual mantuvo su política de congelamiento desde 28 meses. Si la asignación extrardinaria se hubiera actualizado en la misma sintonía que el haber mínimo desde marzo de 2024, el monto se ubicaría en torno a los $ 220.000.

Según lo establecido, el bono está dirigido a las personas titulares de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la Anses, las personas beneficiarias de la Pensión Universal para el Adulto Mayor, las beneficiarias de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables. En total, son casi 5 millones de personas que sufren la parálisis ejecutada por el gobierno de Javier Milei.

De acuerdo a estimaciones del Centro de Economía Política Argentina, si el bono se hubiera actualizado lo mismo que el haber mínimo, actualmente debería ser de $ 218.558 en agosto. La cifra es más del triple del monto congelado que pagará la Anses el mes que viene.

ANSES oficializó el aumento en haberes y asignaciones para agosto

La Anses oficializó este jueves un incremento del 1,89% en los haberes de agosto para jubilados, pensionados y en los montos de las asignaciones familiares junto con los límites y rangos de ingresos del grupo familiar.

La actualización de los valores que estarán vigentes para el octavo mes del año, se da en línea con el dato de inflación de junio. El organismo previsional estableció en el texto oficial que el haber mínimo garantizado vigente a partir del mes de agosto será de $ 419.775,93, mientras que el máximo, a partir del mes que viene, será de $ 2.824.694,49.

Con el bono de $ 70.000, las jubilaciones más bajas alcanzarán los $ 489.775,93. Por su parte, los jubilados que perciban un importe superior a $ 419.775, pero queden por debajo de los $ 489.775, cobrarán el bono por la suma necesaria hasta alcanzar esa cifra.

Al mismo tiempo, el organismo determinó que el importe de la Prestación Básica Universal (PBU), aplicable a partir del próximo mes, será de $ 192.028,32. Mientras que el importe de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se fijó en la suma de $ 335.820,74. Con el bono de $ 70.000, la PUAM ascenderá a $ 405.820.

Asignaciones familiares

Por otro lado, con la suba oficializada, los titulares de asignaciones universales para protección social pasarán a cobrar:

Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo: $150.848 (valor general)

AUH y Embarazo – Zona I (La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Patagones, en la provincia de Buenos Aires): $196.103

AUH y Asignación Familiar Prenatal para trabajadores del sector formal – Valor general

Ingreso grupo familiar (IGF) no supera $1.167.863: se cobrará por hijo $75.433.

IGF superior a $1.167.863 y de hasta $1.712.784: se cobrará por hijo $50.884.

IGF superior a $1.712.784 y de hasta $1.977.464: se percibirá por hijo $30.777.

IGF mayor a $1.977.464 y de hasta $6.184.406: se cobrará por hijo $15.881.

Asignación por Hijo con Discapacidad – Valor general

Ingreso grupo familiar (IGF) no supera $1.167.863: se cobrará por hijo $245.597.

IGF superior a $1.167.863 y de hasta $1.712.784: se cobrará por hijo $173.745.

IGF superior a $1.712.784: se percibirá por hijo $109.656.

Monotributo

En el caso de los contribuyentes del Monotributo, el monto a cobrar de las asignaciones familiares por hijo y prenatal varían según la categoría:

Categorías A: $75.433

Categoría B: $50.884

Categoría C: $30.777

Categorías D, E, F, G, H: $15.881

En cuanto a las asignaciones que la ANSES abona por única vez, entra las que están Matrimonio, Nacimiento y Adopción, a partir del mes que viene otorgarán los siguientes montos:

Nacimiento: $87.926

Adopción: $525.682

Matrimonio: $131.652

Ayuda Escolar Anual: $55.672 (valor general)

La suba que actualiza los montos detallados alcanza de igual manera a los veteranos de guerra, a los titulares del sistema previsional integrado argentino y a los de la prestación por desempleo, entre otros programas de asistencia económica.