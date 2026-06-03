Hezbolá lanza cohetes contra Israel, poniendo a prueba el acuerdo mediado por EEUU

Se observa humo en Líbano tras un ataque israelí, visto desde Marjayoun

Por Maya Gebeily, Alexander Cornwell y ​Jana Choukeir

BEIRUT/JERUSALÉN, 3 jun (Reuters) - El Ejército israelí dijo que interceptó el miércoles unos cohetes lanzados por Hezbolá contra Israel, mientras que fuentes de seguridad libanesas indicaron que un ataque israelí ‌había alcanzado un coche cerca de Beirut, ‌lo que pone a prueba un acuerdo mediado por Estados Unidos cuyo objetivo es que las partes frenen los ataques.

Hezbolá, respaldado por Irán, dijo en un comunicado que había lanzado una salva de cohetes contra una posición de tropas israelíes en el norte de Israel, la primera vez que anunciaba un ataque con misiles transfronterizo desde el lunes.

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El Líbano se ha convertido esta semana en el epicentro de la crisis regional, con el riesgo de una mayor escalada que se cierne sobre los esfuerzos ​por cerrar un acuerdo entre ⁠Irán y Estados Unidos. Teherán insiste en que Israel cese los ataques contra el Líbano ‌en cualquier acuerdo.

Las hostilidades han continuado en el sur del Líbano desde que el ⁠lunes se anunció el acuerdo mediado por Estados Unidos, ⁠cuando el presidente Donald Trump dijo que había pedido al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que no llevara a cabo una incursión de gran envergadura en Beirut, y que Hezbolá, a través de intermediarios, ⁠se había comprometido a no atacar a Israel.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dijo ​el martes que Israel atacaría los suburbios del sur de Beirut controlados ‌por Hezbolá si se atacaba el norte de ‌Israel.

El Ejército israelí dijo que había interceptado dos cohetes que cruzaron la frontera hacia territorio ⁠israelí desde el Líbano.

"Solo la interceptación exitosa por parte de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) evitó lo que podría haber sido un ataque mortal contra civiles, incluidos niños", afirmó Michael Leiter, embajador de Israel en Washington, en una publicación en X.

Agregó que Israel había acordado abstenerse de atacar Beirut ​a condición de ‌que Hezbolá deje de atacar a Israel y que el ataque del miércoles había constituido una "flagrante violación de ese acuerdo".

Sin embargo, Netanyahu declaró más tarde que Israel estaba comprobando si Hezbolá había disparado contra territorio israelí. "Si eso ocurre, obviamente responderemos", dijo a CNBC.

Anteriormente, el Ejército israelí había informado que había interceptado una aeronave hostil que había cruzado la frontera ⁠hacia Israel, que según un portavoz probablemente se trataba de un dron lanzado por Hezbolá.

ATAQUES CON DRONES

Fuentes de seguridad libanesas afirmaron que los ataques con drones israelíes alcanzaron al menos a 10 vehículos el miércoles, incluido uno que impactó en un coche en la principal autopista costera de la zona de Khalde, a varios kilómetros al sur de Beirut, hiriendo a dos personas.

Se trata del ataque más cercano a Beirut desde que Trump pidió a Israel que no atacara la capital libanesa.

Otro ataque israelí, en la carretera cercana a ‌la ciudad costera de Tiro, causó la muerte de seis personas, informó el Ministerio de Salud libanés, que identificó a las víctimas como cuatro sirios y dos palestinos.

Un ataque israelí contra una ambulancia mató a dos médicos en la localidad de Chehour, informó el Ministerio de Salud.

El Ejército libanés afirmó que un ataque aéreo israelí mató a un soldado mientras circulaba por una carretera en el sur.

No hubo una respuesta inmediata ‌por parte del Ejército israelí a las preguntas de Reuters sobre los ataques.

Más de 3.500 personas han muerto en el Líbano a causa de los ataques israelíes desde el 2 de marzo, entre ellas un total ‌de 711 mujeres, niños y ⁠personal sanitario, según el Ministerio de Salud libanés. Sus datos no especifican cuántos combatientes hay entre los fallecidos.

Israel afirma que 26 de sus soldados y cuatro civiles ​han muerto en ataques de Hezbolá desde marzo.

Con información de Reuters