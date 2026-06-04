Más tecnología y vigilancia: La Matanza suma nuevos centros de monitoreo en puntos estratégicos

El intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, lanzó nuevos centros de monitoreo en la vía pública, destinados a fortalecer la vigilancia y seguridad en la localidad. "Vamos a seguir abriendo centros de monitoreo en la vía pública, en lugares estratégicos, porque están dando muy buenos resultados, en cada una de las ciudades de La Matanza”, indicó durante la supervisión de un Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) en San Justo.

La medida forma parte de una estrategia integral de seguridad que busca optimizar el seguimiento de las más de 6.000 cámaras instaladas en todo el distrito. En ese sentido, Espinoza explicó que el objetivo es "generar un control más específico" sobre la red de videovigilancia para mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia y fortalecer las tareas de prevención.

Durante la actividad, el intendente puso en valor la inversión realizada por el Municipio en materia de tecnología aplicada a la seguridad. Señaló que La Matanza lleva adelante "la inversión más grande en prevención y seguridad de su historia", a través de un sistema que incluye más de 6.000 cámaras 4K, más de 1.500 paradas seguras para usuarios del transporte público, más de 40.000 luminarias LED y tótems de seguridad instalados en plazas, corredores comerciales y zonas de alta circulación.

Todos estos dispositivos se encuentran conectados al Centro de Operaciones y Monitoreo, desde donde se coordinan las acciones de seguimiento y asistencia. Además, el sistema incorpora herramientas de inteligencia artificial y geolocalización que permiten agilizar la atención de emergencias.

Espinoza destacó que la incorporación de esta tecnología posibilita que, cuando un vecino activa un botón antipánico, "una operadora preparada y calificada pueda ubicarlo de inmediato" para brindar la asistencia necesaria en tiempo real.

Los nuevos centros no estarán destinados únicamente a tareas de seguridad. También funcionarán como puntos de atención ciudadana donde los vecinos podrán realizar consultas y acceder a distintos servicios municipales sin necesidad de trasladarse a otras dependencias. Para el jefe comunal, esta modalidad implica "sacar las oficinas del Municipio a la calle" y acercar el Estado a los barrios, facilitando una respuesta más rápida y directa a las necesidades de la comunidad.

En ese marco, sostuvo que la iniciativa apunta a consolidar "un Estado inteligente que está presente" y que continúa invirtiendo en herramientas para cuidar a los vecinos durante las 24 horas.

Con la puesta en marcha de estos nuevos centros de monitoreo, el Municipio busca reforzar su esquema de prevención, ampliar la cobertura territorial y fortalecer la articulación entre tecnología, seguridad y atención ciudadana.