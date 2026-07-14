Las exportaciones de China crecen por la demanda de chips y computación para la IA

FOTO DE ARCHIVO. Grúas pórtico se encuentran cerca de contenedores de envío apilados en el puerto de Yangshan, en las afueras de Shanghái, China

Las exportaciones de China se dispararon en junio, impulsadas por los pedidos de chips y potencia informática destinados a alimentar el auge mundial de la inteligencia artificial, lo que ha profundizado la dependencia de ‌los productores respecto a los compradores extranjeros, mientras ‌los dirigentes económicos de la segunda economía del mundo siguen debatiéndose sobre cómo impulsar la demanda interna.

Estos resultados comerciales, mejores de lo esperado, mantienen a China en camino de registrar un superávit superior al billón de dólares por segundo año consecutivo, con las fábricas manteniendo sus ventas a pesar de la desaceleración del crecimiento en las principales economías y de las fricciones comerciales con Washington.

Las exportaciones subieron un 27% con respecto al año anterior en términos de valor en dólares estadounidenses, según mostraron el martes los datos de aduanas, su mejor resultado en cuatro meses, superando el aumento del ​19,4% registrado en mayo y el ⁠incremento del 18,2% previsto por los economistas.

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Las importaciones se dispararon un 36%, frente al aumento del 27,4% del ‌mes anterior, lo que supone un máximo de los últimos cinco años. Los economistas habían pronosticado ⁠un crecimiento del 24% para junio.

"La fortaleza continuada de las exportaciones, ⁠impulsada principalmente por la IA, apunta a un mejor segundo semestre, junto con una combinación de políticas más expansionistas, un gasto fiscal acelerado y una leve flexibilización monetaria, así como una distensión de la situación en Oriente Medio, lo que ⁠beneficiará a China gracias a la bajada de los precios del petróleo", afirmó Xu Tianchen, economista de ​la Economist Intelligence Unit en Pekín.

"Sin embargo, la demanda interna sigue siendo un lastre. ‌Las ventas al por menor se mantienen prácticamente estancadas ‌y la inversión en activos fijos fue negativa el mes pasado".

El superávit comercial de China se situó en ⁠125.600 millones de dólares en junio, frente a los 105.400 millones del mes anterior. El superávit comercial acumulado en lo que va de año se sitúa ahora en 575.980 millones de dólares, frente a los 585.960 millones de junio del año pasado, a pesar de que las importaciones han crecido más rápido que las exportaciones durante varios meses consecutivos.

Dado ​que los dirigentes económicos ‌aún no han encontrado una solución a la prolongada crisis inmobiliaria que lleva varios años lastrando la demanda interna, los fabricantes chinos parecen tener pocas opciones viables más allá de vender en el extranjero.

La proporción de las exportaciones anuales respecto al total de ventas del sector manufacturero alcanzó el 24% durante los cuatro primeros meses de este año, según un informe reciente de la consultora Gavekal Dragonomics, el ⁠nivel más alto desde la adhesión de China a la Organización Mundial del Comercio en 2001. En 2019, dicha proporción se situó en el 18,3%, aumentando hasta el 22,3% el año pasado.

"Esa cifra se consideraría elevada para un país pequeño orientado a la exportación; para la segunda economía más grande del mundo, es notable", señala el informe.

"Creo que las exportaciones se mantendrán fuertes en la segunda mitad del año", dijo Zhiwei Zhang, economista jefe de Pinpoint Asset Management. "Al mismo tiempo, esto también ejerce una mayor presión sobre la tensión comercial entre China y sus socios comerciales, en particular Europa".

LOS CHIPS AMORTIGUAN EL IMPACTO DEL CONSUMO EN ‌DESCENSO

El auge de la inversión mundial en inteligencia artificial está ayudando al principal fabricante del mundo a compensar el golpe a las exportaciones que muchos esperaban a raíz de la agitación en Oriente Medio.

China también parece estar recurriendo a sus reservas energéticas en lugar de someter a sus productores a precios más elevados. Las importaciones de petróleo de junio del principal comprador mundial de energía alcanzaron su nivel más bajo desde octubre de 2016, según cálculos de Reuters. Las compras de gas ‌natural en lo que va de año también han descendido un 3,4% respecto al año anterior, lo que sugiere que China está recurriendo al carbón para compensar la diferencia. Las importaciones de carbón se dispararon un 29% interanual en junio.

La sólida demanda mundial de ‌chips significa que algunos sectores ⁠de esta economía de 20 billones de dólares seguirán funcionando a pleno rendimiento, mientras que otros permanecerán estancados.

Julian Evans-Pritchard, responsable de economía china en Capital Economics, afirmó que las sólidas cifras de ​importación "no deben interpretarse como una prueba de que la demanda interna esté en auge".

"Al igual que ocurre con las exportaciones, el aumento de los precios de los semiconductores está desempeñando un papel clave en el incremento del valor de las importaciones", añadió.

Con información de Reuters